LÍO. Dicen a lo interno de Libre que el comandante Vaquero no apoya que el diputado más votado en Francisco Morazán de su partido vaya a ser ungido como el mandamás del Legislativo, aunque propios y extraños lo aclamen. El nombre de un reconocido economista es el que más suena para este cargo, pese al acuerdo con el señor de la TV.



CABEZAS. Líderes de bases y otros dirigentes siguen exigiendo que rueden las cabezas de las autoridades del Partido Nacional a quienes han venido culpando de la paliza electoral propinada por la oposición en las votaciones del 28N. ¿Será que le llegó la hora al Delay y compañía?



GAYS. Mel Zelaya dijo que durante la campaña política donde salieron victoriosos, el Partido Nacional los acusó de ser comunistas y gais, ellos lo que han hecho es darle espacio a la diversidad sexual en sus directivas porque “han puesto el pecho a las balas”.



JUGADA. Luego de reunirse con la comisión de transición de Xiomara Castro, la Central de Trabajadores ya le “recomendaron” al próximo ministro de trabajo a la presidenta electa y se trata del abogado Leopoldo Romero Banegas.



ACTAS. Marlene Alvarenga anda que no la calienta ni el sol porque aduce que le están quitando diputados y hay actas adulteradas en la Democracia Cristiana, según ella debería tener más de un diputado, que es lo que está sacando.



LOMA. Los que se quedaron solo con la pataleta y silvando en la loma son los nacionalistas RI, ED y WZ. Se acabaron las curules del CN y pues... Aquí no hay cama pa’ tanta gente, les cantaron.



MANDADO. Dicen que la que recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje se quedaría sin el Ministerio de Salud, un señor de apellido Castillo le habría comido el mandado...



MONIGOTES. Allá en la salida al sur ya les tienen el avión a varios villanos. Mandan a decir que no lo hacen por faltarles al respeto sino para que tomen nota de que no se han portado tan bien con el pueblo este año. Así que a quemar lo malo y a recibir las críticas con brazos abiertos…



BODA. Calladito y con bajo perfil, Pedro Troglio se encuentra de vacaciones en Argentina y de luna de miel pues contrajo matrimonio con su pareja Alejandra Alonso, la boda fue en la ciudad de La Plata solo con familiares y amigos.



VIRUS. Como cartera caminan la mascarillas muchos que por estar vacunados se creen inmortales. El covid-19 no es juego, hombre, mucho menos su hijo ómicron. Anda suelto en estas Honduras.