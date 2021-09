CONEJO. Madrugó JOH junto a las Fuerzas Armadas a la isla Conejo a conmemorar la gesta morazánica en Centroamérica y el 179 aniversario de su fusilamiento.







BUKELE. Hubo toda una parafernalia militar y se reafirmó, por enésima vez, la soberanía territorial de Honduras sobre el islote. ¿Estáis oyendo, Bukele?







NIÑO. Un exembajador salvadoreño que estuvo en Tegucigalpa varios años es el que le anda endulzando el oído a Bukele. El niño que es llorón y estos que lo pellizcan.







IHSS. Una buena noticia en medio de tanto berenjenal político es que desde los dominios de Leitzelar, en el IHSS, avisan que por fin ha bajado la ocupación hospitalaria por covid desde el inicio de la pandemia. ¡Vaya, hombre! Gracias a Dios y a la vacuna.







SERENO. Tranquilo y sereno el Kelvin, a pesar de los pesares, y reafirma su compromiso por llevar a término final las elecciones y que sean justas y transparentes.







TREP. Lo único es que la empresa argentina del TREP todavía no ha mandado la garantía y sin garantía no se puede firmar el convenio, así es que ya están sabidos. Y con el biométrico de Smartmatic todavía falta la certificación de adjudicación.







PUENTE. Hoy entra en operaciones el puente aéreo del Bicentenario, que comunica el CCG con el Instituto San Miguel, y se calcula que pasarán al menos 20 mil carros diarios.







SOLO. A oídos de la “people”, hoy solo podrán entrar cuatro mil capitalinos al vetusto Tiburcio Carías, no por asuntos de política vernácula, sino por el covid.







CASA. El otro rollo es que no se permitirá el ingreso de cipotes y la idea es que a la 1:00 de la tarde, calabaza, calabaza, cada quien para su casa.







LEY. El “papi” y compañía avisan que hoy, por primera vez en muchos años, no habrá “ley seca”, así es que, a alistar esas gargantas se ha dicho, papa...







CHUPA. Ya era tiempo que quitaran esa “ley seca”, porque es cuando más chupa la “people”, porque se apertrecha desde un día antes en supermercados y cantinas.







CLIENTE. La otra cosa es que al cliente no le perdonan los impuestos, trabaje o no trabaje, venda o no venda, y no lo dejan trabajar.







MAR. Avisa Fredy Guillén que hoy paralizarán labores por el feriado de Independencia, pero mañana jueves vuelven con la vacunación por tierra, mar y aire.