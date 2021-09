CHUSO. Bueno, a los que van de chuso hoy para el estadio ya saben, a su regreso pueden llevar el covid a sus cholas, y lo mismo pueden hacer los bolos, los que van a rolear a los moles, a las concentraciones políticas, a los moteles, en fin...







ÚNICO. Si del único lugar que está terminantemente prohibido llevar el covid a casa es de la nefasta escuela, así es que esos cipotes “tontos” que ponen en peligro a sus tatas solo porque se les antoja recibir el pan del saber, ya están sabidos. Pobre pueblo pobre...







VOTO. Cosenza le pide a los políticos que andan barajustados pidiendo el voto que colaboren llamando a sus bases a vacunarse. El “papi” ya lo hizo. A ver quién sigue.







ZOPE. Los que no se comen la tortilla así nomás y que se han curtido en los desmadres electorales juran que ni el mentado TREP ni el identificador de huellas funcionarán el día de las elecciones, lo que significa que están gastando pólvora en zope.







CANTAR. A la hora de la hora, dicen, el 28 de noviembre en la noche tendrán que volver a contar y a cantar los votos en las urnas y las urnas volverán a terminar en el Infop. Será.







CNE. Pues, hombre, Hilario, el próximo sábado habrá traspaso de mando en el CNE y el Kelvin recibirá el bastón de manos de la Pao. Atención... arrrr... descanso... arrrrr...







VACA. Solo que parece que el pobre Kelvin estará pintado en el sillón presidencial, porque resulta que las avengers ahora son una sola melcocha, y le echan la vaca en todo.







NUDO. O sea, Sancho amigo, que el olanchano y su amigo ahora están hechos un nudo y las aguas coloradas han vuelto a su cauce. Ajá, y le regarán maíz a Yani, o también lo tienen como al pobre Kelvin.







TEMIS. Vuelta de calcetín a los trámites judiciales en los recintos de la diosa Temis con el nuevo sistema de Expediente Judicial Electrónico.







NUEVO. El propio Rolando Argueta, en carne y hueso, lanzó el nuevo sistema, el cual no solo vendrá a reducir la tramitología en los tribunales, sino a transparentar los procesos. ¡Vaya, hombre!







ACLARAR. Tuvo que comparecer la ministra en el CN para aclarar, por enésima vez, que esas cláusulas sobre secretividad son exigencias de los laboratorios y, si los compradores no las aceptan, sencillamente no les venden. Punto.