CIRCO. Pues, hombre, Hilario, ya llegó por quien lloraban, Ana Paola, y llegó a poner orden al CNE. A la Rixi le dieron de beber de su mismo chocolate. Por lo menos se acabó el circo.



PAPA. Ana Paola manda a consulta de los partidos la papa caliente del conteo municipal y departamental, y convocó a los trillizos del RNP para el despelote de los no enrolados en el censo.



IDEA. Una salida salomónica la de Ana Paola para destrabar la polarización entre azulejos y refundidores sobre el desmadre del conteo municipal. Y adivinen de quién es la idea.



CONTRA. Pero, la bulla en círculos azulejos es que el PN estaría en contra de dejar a discreción de los partidos el conteo de votos, primero, porque ya no hay tiempo y, segundo, por el billete que hay que gastar.



BOLSEE. Al menos, claro está, que cada partido se bolsee para la logística de las comisiones electorales en cada municipio. El PL y el PN están en contra, lo que significa que solo Libre lo usaría.



VOCERO. Uno de los que le metió fuego a la embajada de USA -y que se sacó selfies- apareció el sábado como vocero de la Rixi. Solo Rommel Herrera sigue en el mamo.



NOMBRES. Las corrientes de Libre y del PL que se oponen a las imposiciones de la Rixi sobre las credenciales con nombres, están convocando para hoy a rueda de prensa para reafirmar su oposición.



BRAZO. Solo el comandante Libreta no firma la convocatoria. Al final parece que su líder supremo, el olanchano, le terminó torciendo el brazo en el primer round.



VACUNA. Aprobada la compra directa de la vacuna. Tuvo que intervenir Mauricio Oliva, porque, a ese paso que lleva Alba Consuelo, se va a terminar la pandemia y neles pasteles.



ZOOM. Pero, allí salió la bailarina, quejándose de que no le dieron la palabra en el Zoom y que a saber qué están cocinando con la compra de las dichosas vacunas.



TAMAL. En el hemiciclo le dieron luz verde a las compras directas de la vacuna, porque resulta que la OPS y la tal Covax han sido más hojas que tamal, aunque otros dicen que, a “macho regalado, no se le busca lado”.



HUEVOS. Por eso es que desde un principio le aconsejaron a Alba Consuelo y compañía que no pusieran todos los huevos en una sola canasta, y que se pusieran vivos a conseguir los inoculantes donde fuera, incluida la Sputnik.



VIVOS. Ojalá y ahora soplen con cualquiera de las vacunas, incluida la china, y no vayan a dejar que los mismos vivos de siempre -que venden pastillas de harina- pretendan hacer su agosto en febrero a costillas de la pandemia.



ECUADOR. El banquero de derecha y el pupilo de la correa de transmisión se disputarán al final la guayaba en Ecuador, en el balotaje. Se reventaron al indígena.



