LEY. La Ley es clara, hombre. Cuando el o la presidenta en funciones no convocan, lo pueden hacer los otros consejeros, en este caso Kelvin y el sustituto interino de Ana Paola que incorporó la misma Rixi.



CERRADA. Pero la Rixi está cerrada que no, que hasta que vuelva Ana Paola, porque Ana Paola está de acuerdo con ella en la contada de los votos en los 298 municipios.



LOBO. Ajá, y qué tal si Ana Paola vuelve hasta en abril. Ya solo faltan 24 días. O sea que, al rato y sale cierto el cuento de que allí viene el lobo... y no habrá elecciones.



UÑA. La bulla es que el consejero extramuros no se quiere echar el trompo a la uña con eso del conteo -para no echarse encima a los cachurecos- y quiere que la Rixi se chamusquee sola. Y como a ella le encanta...



BOICOT. Ajá, y quienes no creen lo del boicot de la Rixi a las primarias, hace cuántos meses no viene diciendo el olanchano que no quiere elecciones. Cuánto tiempo estuvo la interina de presidenta y qué hizo para organizar el proceso.



BUEN. Vea y ese antejuicio contra el “papi” no salga cachinflín y, en vez de reventarlo, más bien le dé su buen empujón.



PAPI. Para que vean lo que es el “papi”, anteayer salió el fallo y ayer, como si nada, se la dio de gira por los dominios del viudo alegre, y hoy y mañana va de cohete para Santa Bárbara y Copán.



NY. Le va a pegar una marimbeada a JD, jura Chávez Madison, que lo mandará de regreso a NY. Será posible. “I can’t believe it”.



RUSO. Allá anda Lisandro viendo cómo habla con el embajador de Putin en Managua. Hace más de un mes les mandaron a decir que Montoya -quien es amigo del ruso- se iba de gratis, si le pedían el favor, a hablar con él a Nicaragua.



FIADO. La gran jodida con eso de la vacuna es que todo mundo anda desjuiciado tras las dosis y los primeros en acapararlas son los países ricos. A los pobres solo les queda cabildear acuerdos bilaterales con países amigos y conseguirla de fiado “para nunca sin falta”.



MAYO. La otra “gran noticia” es que, según ha confirmado el propio Madero, en carne y hueso, la vacuna del IHSS llegará hasta en mayo y no en abril, como había jurado el Juanca.



BOMBOS. Ajá, y el Juanca y compañía la anunciaron con bombos y fanfarrias, asegurando que el primer embarque arribaba el 21 de abril. Estamos jodidos, todos ustedes, como dice aquel.



INDIA. El que anda brincando en una pata es el turquito salvadoreño. Desde la India ya le llegó el primer embarque, en un vuelo de Iberia, gracias a que él se movió.



ALBA. Con Netanyahu, el de allá, bien podrían cabildear para que recomiende a Honduras y conseguir cuanto antes las primeras dosis, porque, a ese paso que va Alba Consuelo, va a desaparecer la pandemia y neles pasteles de la bendita vacuna.