PANI. El pobre Pani a puras cachas ha sobrevivido a la pandemia, y unos bárbaros repartiéndose con el cucharón jugosos aumentos, como lo denunció ayer EL HERALDO. ¡Habrase visto!



ARRANCA. Pues, hombre, Hilario, este sábado arranca el tracateo político, con caravanas, asambleas, mítines, carrera de bombas –como en tiempos de Rosuco- anuncios, en fin...



CNE. Ojalá y los trillizos del CNE prohíban desde ahora las pegas de afiches en los postes. Ya es tiempo que nos avivemos. Estamos en la era del 5-G, de los robots, y aquí unos bárbaros siguen con esa práctica de los tiempos de Carías.



ÚLTIMA. Ajá, y será que el próximo lunes habrá instalación presencial, y con todos los mikis, de la cuarta y última legislatura del Congreso. Será la última en la que estará JOH, aunque aquellos que dijimos, no le creen al hombre.



PATUCA. Recorrido de JOH ayer por Patuca III, para supervisar si así como ronca, duerme. La pregunta del millón, dicen, es si acabará o no con los apagones en Olancho.



LUZ. El propio Reinaldo, presidente de los azulejos, se ha quejado como mil veces que ya no soportan tantos apagones y los bajones de luz.



MAÍZ. Lucas Aguilera, el “amigo” de Mel, manda a decir desde Patuca que los ilustres que diseñaron el proyecto solo les peinaron el nombre de Patuca y no les regaron maíz con la luz. El clavo se lo echan a Roma.



PÍO. El etíope de la OMS por fin dijo pío sobre el desmadre de la vacuna, y lamenta que solo un país acabado ha recibido 25 dosis, contra 50 millones de los países ricos. ¡Vaya, hombre!



CUENTAS. Desde los dominios de Lisandro le mandan a pedir cuentas al Giammatei, por la brutal represión de la caravana, el fin de semana.



CARA. Pero, los que ven la otra cara de la moneda, creen que lo mismito haría Honduras si aquí se vienen a meter a la brava –“pior” en los tiempos del coronavirus- cinco, siete o nueve mil nicas o salvadoreños.



BIDEN. No muchos le creen a Biden –incluida “people” de su mismo partido- su promesa de legalizar a once millones de indocumentados. Lo que hará, dicen, será mandar el proyecto al Congreso, la mayoría votará en contra, y hasta allí nomás llegará el asunto.



XIOMARA. Está lista para gobernar y devolverle a la “people” lo que los azulejos le han quitado, le dijo Xiomara a sus bases de Yuscarán, El Paraíso, donde llegó con sombrero y todos los mikis.



ALCALDE. El comandante Libreta anduvo por La Virtud, en Lempira, donde un exalcalde cachureco renunció a la estrella solitaria y se pasó a las filas de la Nueva Corriente.



LEGADO. Por eso dicen que, después de la tempestad, viene la calma. Luego de la turbulenta administración Trump, que deja todo un legado de división, odio y racismo en USA, ahora viene la calma con Biden.