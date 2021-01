CNE. A ver qué pasa hoy en el Congreso. Los suplentes del CNE son de la “desgracia cristiana” y del partido de Romeo, dónde estás que no te veo y, si les dan derecho a voto, la tortilla se daría vuelta 3 a 2.

GUERRA. Solo SN avisa que aquí habrá “guerra civil” si no le dan viento a esa lLey como él la quiere y pide que mejor vayan a primarias con la vieja. Lo más divertido de todo es que su partido no va a internas.

TORTILLA. Los que no se comen la tortilla así nomás aseguran que Nasralla ni se imagina a quién le está haciendo los mandados, cuando se pone en esas posiciones de boicotear la nueva Ley Electoral, o de torpedear las internas.

LORELEY. Reaparece Loreley y presenta recurso ante el TJE para que le inscriban su movimiento. Solo que en el búnker de Juntos Podemos le hacen las cruces. ¿Y corazón azul?

ABORTO. Que se aliste el patepluma con las feministas ahora que ha pedido escribir en piedra la prohibición del aborto en estas latitudes. Y, que ni se le ocurra asomar el cacho por Argentina y otras hierbas, porque lo linchan.

JUICIO. Otro juicio político contra Trump. Ya parece feria la babosada. Ya no le queda ni una semana en el Salón Oval, pero la Pelosi y compañía lo quieren reventar de por vida, inhabilitarlo forever and ever.

VIRTUAL. Para que vean ustedes cómo el covid se ha venido a pasear en toda la olla de leche, que hasta la celebración del 274 aniversario de la Virgencita de Suyapa, será virtual.

AÑOS. Por primera vez en muchísimos años los peregrinos, sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, se darán vacaciones. Todo será virtual, hasta las baleadas y el cafecito.

¡Qué barbaridad!

FERIA. Se bailaron los humildes vendedores que pensaban rebuscarse en la feria de la Morenita, en Suyapa, pero, no queda de otra, porque el covid anda suelto.

CRISTO. En chapinlandia también suspendieron la celebración del Cristo Negro, pero no por la caravana que va soplando mañana para allá, sino, también por el covid.

EEH. En el búnker de la EEH hoy sí sienten pasos de animal grande con el llevado y traído contrato. Denuncian que en la sesión de anteayer del Comité Técnico del Fideicomiso les hicieron la ponga.

MIAMI. El clavo se lo echan a Ebalito, con quien tuvieron misa en Miami, pero anuncian que no se quedarán ni de brazos cruzados ni abriendo la jeta ante el zarpazo del gobierno, y que van con todo. Será.

HONDUTEL. Ajá ¿y el internet de Hondutel? Bueno, bonito y barato y le podrían regalar la conexión a escolares, colegiales y docentes.