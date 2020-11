PIE. Lo único que nos faltaba. Pero no hay que llorar ni sobre los estragos de Eta ni sobre los que dejará Iota, su prima hermana. Hay que ponerse de pie y prepararse ante la nueva embestida de la Madre Naturaleza.



CUENTA. Iota, Eta, Mitch, Fifí... Los nombres no importan. Lo que cuenta es la gallardía de los hondureños que, en medio de la pandemia y de Eta, no se han achicopalado y hasta han dicho presente en todas las campañas de recaudación para los damnificados.



EVACUAR. Hay que evacuar. Esa es la clave. Lo material se repone, tarde o temprano, no así la vida. Y el Sinager, por conducto del Copeco, a soplar con los albergues.



JULIÁN. Y que Julián sople con la vigilancia en los albergues 24-7, por aquello de las violaciones, que Banasupro surta los alimentos necesarios y Zoilita, de la Sedis, los kits a los damnificados.



FALTA. Descargas también en la represa La Concepción de la capital. Lástima que toda esa agua se está perdiendo. Cuánta falta nos hará el otro año. ¿Y las nuevas represas?



CAJÓN. Dele que dele en esas redes fecales con las descargas en El Cajón. Y si el nuevo huracán lo rebalsa, seguro criticarían, que por qué no lo vaciaron a tiempo, con descargas controladas.



REDES. En esas redes le dieron duro el fin de semana a un video de Marvin Ponce, el hijo pródigo de la San Pancho, cuando era pobre y participaba en X-0 Da Dinero, con el señor de la televisión y la abuelita.



PREMIOS. El asesor presidencial se ganó sus buenos premios por haber acertado que Juan Domingo Perón fue presidente de Argentina. Jueeeeee...



CIPOTE. “No me hagas hablar... no me hagas hablar...”, insiste en advertirle SN a Kilvito, molesto por las críticas del neoazulejo. Sepa Judas qué puercas le sabrá al cipote. Será.



ROSA. Que le pelen el leño, le manda a decir Polache a los políticos de todos los partidos que ya andan en campaña, en su último del hit parade. Pide que todos voten por Rosa... “por rosa... me... el gorro”.



KAMALA. En el búnker de Juntos Podemos aseguran que la abogada Carmen Moreira, su candidata a “resignada”, será la “Kamala Harris” catracha, así es que, ya están sabidos.



298. El estado mayor olivista jura que presentaron planillas en los 18 departamentos y en los 298 municipios, al igual que los 128 candidatos al CN y los 20 al elefante blanco aquel, y que los otros no completaron sus nóminas. Será.



MERINO. Esos peruanos ya están igual o “pior” que los argentinos en tiempos de Fernando De La Rúa, el exsuegro de Shakira. Do you remember? Ni una semana duró Merino.



PONGA. Hasta que al fin reconoció la marimbeada y el triunfo de Biden, pero insiste en que le hicieron la ponga con los votos, no rurales, sino, por correo. ¡Vaya, hombre!