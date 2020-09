BONO. Se quejan los discapacitados de que tienen meses de andar detrás de Lissi Cano por un bono que ya está aprobado, y solo que mañana y más mañana, y neles pasteles. ¿Y Reinaldo?



NERVIOS. Que cuál es la chorrera, le manda a decir JOH a sus amigos de la oposición, si él ya no volverá a ser candidato, y les pide que mejor se tomen un tecito de valeriana para los nervios. Será.



VACA. Recordó que los marimbeó hasta cuando le echaron la vaca y reafirmó que, como dicen allá en su pueblo, “como quieran quiero y como se pongan puedo”. ¡Vaya, jodido!



LEY. Todos los caminos indican que la aprobación de la nueva Ley Electoral va para long time. El propio doc, en carne y hueso, ha confirmado que será discutido artículo por artículo, coma por coma, y en tres debates.



FIESTA. Ojalá y mañana no salgan complaciendo a las bisagras con la vieja, porque andan desjuiciados, viendo cómo siguen con la fiesta de la deuda política y de las credenciales.



GOLPE. Allí anda llorando Romeo, dónde estás que no te veo, y su vicepresidente le dio hasta “golpe de Estado” a Mauricio Oliva. ¡Ahhh!, y él aliado con SN y LZ y ahora pide “lealtad”. Como no, chon... querés petate y querés colchón...



LLANTAS. Otro que anda llorando es el pronosticador y su vicepresidente también hace tiempos que pintó llantas. Le mandan a decir que dan, darán, dicen las campanas.



VOTO. Se bailaron si pensaban que en la nueva ley le iban a dar jabón a la Política Limpia aquella, que ha servido menos que nada, porque ni remotamente. ¿Y el voto en el exterior?



PADRE. Quién puercas les ha dicho, le manda a decir el padre Juan Ángel López a las bisagras, que la democracia se fortalece porque haya una tendalada de partidos. ¡Vaya, jodido!



DOS. Y tiene razón el padre Ángel, hombre. En las democracias más robustas y consolidadas del planeta, empezando por la del mismo imperio, lo que ha habido toda la vida han sido dos partidos.



GRITO. Las bisagras ya fueron a poner el grito al cielo ante el Conadeh, porque les están “violando sus derechos”. ¡Habrase visto! Irán a caber los 14 en cada mesa. Más la sábana del voto. Pobre, pueblo, pueblo...



CEBO. Que no confundan el cebo con la manteca, le manda a decir “Netanyahu” a aquellos que, por lo menos del diente al labio, siguen dele que dele con la segunda.



COMIDA. Ajá, y dicen que la marmaja la ocupan para la comida de la “people” en las mesas y ellos mismos reconocen que “devuelven” las credenciales porque nunca tienen gente.