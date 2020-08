NUNCA. Qué mensaje más “alentador” el del etíope de la OMS. Es posible, manda a decir, que “quizás nunca haya una solución para el coronavirus”. Cheque, pues.



VIERNES. Pues, hombre, Hilario, este viernes, por la tarde, regresa YR de NY y los interesados en ir a recibirlo al Villeda Morales, favor comunicarse con RP vía WhatsApp.



ENROLADOS. Más de 140 mil enrolados en la primera semana del operativo, ha confirmado Kattán. Si ya con eso MZR, RM y XC siguen dele que dele con su boicot a las internas, ya no hay para dónde, papa...



REDES. No será, elucubran unos chuscos en esas redes, que el fin es darle jabón a las generales y quieren comenzar con las primarias... Ummmm...



MONTOYA. Cada partido, explica Carlos Montoya, tiene la potestad de decidir si va o no a internas y, el que vaya, lo puede hacer sin necesidad de la identidad. Y esto que el hombre es de Libre.



LORELEY. ¡Eureka! Reaparece Loreley en la estrella solitaria y ahora con un nuevo movimiento para montarle riata a “Netanyahu” y al “papi”. Aunque unos chuscos juran que le quieren echar la vaca en las mesas al cholutecano. Será.



PUNH. La sister de Eva, la corazón azul, ya le mandó la carta al “Niño Gualaco”, power del CCPN, para que proceda, ipso facto, a inscribirle su movimiento Por Una Nueva Honduras, PUNH.



LUZ. El de los chocoyos le recuerda a los ilustres de la oposición que ya estamos llegando al minuto 90 del partido, para la convocatoria a las elecciones primarias, así es que, quién, con una luz, se pierde.



BAILAR. Lo otro que les saca a bailar el de los chocoyos es que tanto el CNE como las dos comisiones electorales del Congreso, las encabeza la oposición –en alusión a RM, JC y MS- y que qué más pueden pedir los señores.



CAMPAÑA. Denuncia JLM que el Central Ejecutivo se ha convertido en comité de campaña de LZ, lo cual, dice, no es ético ni moral ni liberal. También denuncia que usan las redes del partido para la misma campaña y para atacar a otros liberales por temas personales.



TURQUÍA. ¡Eureka! ¡Aparecieron los otros cinco hospitales! Tavito manda a decir que van soplando para Turquía, si es posible en vuelo chárter, a supervisar “in situ” la construcción.

AXEL. Y que nadie se aflija ni se afloje, pide Tavito, porque los cinco hospitales ya están avanzados en un 80 por ciento. A ese paso que va el culebrón, hasta van a terminar condecorando al tal Axel.



MAÍZ. Ajá, pero una investigación del equipo de “Sherlock Holmes” de El Heraldo saca a bailar que en Invest-H también hizo fiesta con la compra del MAIZ.



CUENTA. Los investigadores dan cuenta que compraron miles de Ivermectinas a 27.10 yuquitas en un laboratorio y a 11.20 en otro, es decir, a menos de la mitad de la primera compra. Será.