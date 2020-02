CORONAVIRUS. Cherenfant y otras hierbas juran y perjuran que la reacción de Salud frente al temible coronavirus ha sido en “cámara lenta”, que no se le ve chispa y que después, como con el dengue, vendrán los ayes.



129. El otrora partido más grande de Centroamérica está hoy de manteles largos. Son 129 abriles, y nunca en su historia había estado tan para los chuchos como ahora. Derrota tras derrota y viene en caída LIBRE: 800, 600 y 400 mil votos en las últimas tres elecciones.



GREÑAS. Pero, qué bueno que celebren. Tal vez así se unen y dejan de seguir agarrados de las greñas. Aunque, quien sabe, porque los desmadrados e inmaculados no paran de volarle maceta a los tales pandoros.



FILA. Dos reconocidos activistas del PN asesinados en menos de cinco horas. Mauricio Oliva, Reinaldo y el “resignado” de El Hatillo salieron en fila a condenar los crímenes y a solidarizarse con sus familias.



DOLIDO. Solo el “papi” no salió, pero seguro que también anda muy dolido, porque los dos eran sus amigos.



TRES. El pastel, la coca y el cafecito para los viejitos, ahora es entre tres, manda a decir la bailarina. Es la única que lo ve, porque los otros y otras de la “oposición” nunca dicen ni pío del olanchano, no digamos “Memito”.



BURROS. Encantados y fascinados los gringuitos de Oracle Corporation con los burros de la séptima avenida, manda a decir JOH. El hombre sigue de promotor de los artesanos catrachos y mandó bien emburrados a los visitantes.



NACIÓN. Le hubiera mandado unos burritos a Trump. De todas maneras, el hombre ya días anda en campaña, por la reelección. Por cierto, los demócratas lo esperaban anoche con bazucas y rockets en su discurso a la nación.



FINCAS. A otros gringos que vengan los deberían de llevar a dar un rol por las fincas de café –donde están los verdaderos caficultores, no los del Ihcafé- para que vean todo el proceso y vayan a sus países a promover el café más rico del mundo.



CIDH. Ya ven, el busero superado no dejó ni entrar a la delegación de la CIDH que iba a contarle las costillas por los derechos humanos y nadie le dice ni pío, ni siquiera la Pelosi y compañía. Pero, que fuera aquí, quién los aguantaría.



CHUPAN. Para los ilusos de aquí que todavía se chupan el dedo, inconsistencias y todos los mikis en las primarias demócratas en Iowa. Se fue el sistema y hasta la luz y todavía no hay resultados. Por cierto, Joe Biden, por quien Trump está metido en ese lío del juicio político, sale reventado.



RISA. El que anda muerto de la risa es Trump. “Los caucos demócratas son un desastre total. Nada funciona, tal y como manejan el país”, manda a decir en un tuit. “Estoy avergonzado, esto es horroroso”, reconoce un líder demócrata de Iowa.