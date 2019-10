DEVIS. Hoy, luego del asueto por el Yom Kipur –la fecha más sagrada de los judíos- se reanuda el juicio contra Tony. Sexto día del culebrón y, por los vientos que soplan, la cosa estará que arde, porque hoy le toca el turno –como testigo de la Fiscalía- nada menos que a Devis Leonel, el cachiro, el que grababa las pláticas desde 2013.

TRES. No hallan qué inventar. En la marcha de los azulejos de ayer aparecieron con unas pancartas de “Los Tres Chiflados”, con las imágenes de SN, LZ y GV. A Mel lo sacaron a bailar junto a “Don H” en una gigantesca pancarta.

MIEDO. “Quién dijo miedo”, les manda a decir JOH. El hombre apareció, en carne y hueso, en la marcha de su partido, junto a la “first lady”. En su discurso, dijo que los ataques en su contra se deben a que ha sido el único que ha tenido de aquellos que dijimos para enfrentar a los narcos y a las maras.

GRITO. Hasta El Joker apareció en la marcha de los cachurecos. Aunque les dicen “cincuenta peseros”, los azulejos no se achicopalan y marcharon entusiasmados al grito de “JOH, no estás solo... JOH, no estás solo”...

FRUTOS. “Por sus frutos los conoceréis”, manda a decir Reinaldo. Como number one del CCPN, el “Niño Gualaco” destaca entre los frutos de JOH la reducción de los homicidios a más de la mitad, la creación de la PMOP y de la ATIC, la depuración de la chepa, las extradiciones, en fin...

MARCHA. La “people” de la oposición –sin Mel- también tuvo marcha y llegó hasta los dominios de “Netanyahu”, en los bajos del hemiciclo. Convocaron el señor de la televisión, LZ, GV y la “Convergencia contra el Continuismo”.

JUCOS. Por eso dicen que aquí, si se enchuta, se pierde, y si no, también. Algunos andan jucos solo porque Libre no ha convocado a sus comandos insurreccionales a armar bochinches por lo de Tony. El Comandante Libreta les manda a preguntar que por qué tanto brinco si el terreno es parejo.

NIÑOS. La bulla es que a Mel le han aconsejado que no se junte con aprendices de política, por aquello de que, el que con niños se acuesta, c... amanece... To be or not to be.

JUICIO. Pero, para que nadie se aflija ni se afloje, el olanchano le tiró línea a su delfín para que pida, en bandeja de plata, la cabeza de JOH por conducto del juicio político. Que consigan los 96 votos, esos son otros cinco pesos.

JUEGO. Martellito jura que ese juicio político que pide Libre “es seguirle el juego a Juan Hernández”, pero Rony Martínez le contesta que pareciera que el verdadero adversario del PL es Libre, no JOH... Será...

FAMA. A Sarita le llovió duro y parejo ayer, en el homenaje a José José, en el Palacio de Bellas Artes. Matarse tanto por fama y fortuna, para que, una vez palmado el cliente, sus familiares queden agarrados de las greñas.