CALACHES. El martes de la otra semana se les vence el plazo a los trillizos del TSE, lo que significa que ese día deberían salir con todo y calaches. Claro está, si los azulejos y refundidores siguen sin ponerse de acuerdo para la elección del nuevo CNE y TJE, los ilustrísimos se tendrán que sacrificar y continuar en sus cargos... Congratulations...



APAGONES. Protestas y tomas de bulevares y carreteras en La Planeta, allá en La Lima, en la capital en la salida a Olancho, en La Ceiba, en Juticalpa, en fin, porque la “people” ya no aguanta tantos apagones... Ajá, ¿y la EEH?...



MINISTROS. Que mejor dejen de fregar, le manda a decir la rectora a la chaparrita del CMH y compañía, porque los responsables del desmadre en Salud son sus mismos colegas que han sido ministros de esa cartera, directores de hospitales y directores de las regionales... ¡Vaya, jodido!...



DOBLE. Por lo tanto, remata JC, hay una “doble moral” del CMH al echarle el muerto del desmadre a la comisión de acompañamiento cuando la culpa la tienen sus mismos colegas por su ineficiente desempeño. Lo mismo pasó en el IHSS, recuerda, donde el CMH era parte de la directiva y nunca dijo ni pío cuando el saqueo.



VOLVER. Todos los caminos indican que los ilustres de los colegios magisteriales sueñan con volver a la época nefasta antes del importado de Catacamas. Nada quieren. Que se deroguen todas las leyes y decretos en materia educativa que tanto costaron.



PULSO. Lo que deberían hacer padres de familia, sociedad civil, alcaldes, iglesias –si los dirigentes magisteriales continúan dando plazos de 48 horas o de lo que sea –al igual que los médicos- es promover una Iniciativa Ciudadana –que la tienen- para pedirle al Congreso que derogue de una vez por todas esos estatutos. A ver quién gana el pulso.



NADA. Ebal les manda a decir que ni sueñen y que, por más plazos que pongan, no van a derogar ni los 200 días de clases ni la merienda escolar ni la reparación de escuelas ni las mochilas escolares ni las becas 20-20 ni el Bono Diez Mil ni nada.



CUBANOS. A propósito de doble moral, los fans del olanchano han armado un gran alboroto en esas redes, por los mil soldados israelíes que vendrían a Honduras. Ajá ¿y si fueran soldados cubanos, dirían lo mismo? Como no, chon... Hace menos de un mes hicieron hasta fiesta por los militares rusos que llegaron a Venezuela.



MARCHA. Por eso dicen, que no es lo mismo verla venir, que platicar con ella. AMLO no lleva ni seis meses en la guayaba y ya le armaron la primera megaprotesta en el DF. Ya pasó el show de la venta del avión y de la salida de Los Pinos. Ahora la “people” quiere ver resultados contra la delincuencia y el desempleo... ¿Estáis oyendo, Bukelito?...