BURRA. Honduras madrugó a felicitar a Bukele por su arrollador triunfo. El Nasralla salvadoreño jura que hará el “mejor gobierno en la historia” de su país. Ojalá sea cierto, por el bien de los hermanos guanacos. A ver si sigue con la unión aduanera, si le entrará al corredor seco, si trabajará de la mano con el mentado Triángulo en la alianza aquella, en fin... No es lo mismo estar volando candela que encaramado en la burra.



LIBERALES. Felicidades a todos los liberales en su 128 aniversario de hoy, menos a tres. Hoy habrá una serie de actos y la acostumbrada coronación en la plazoleta del Central Ejecutivo. A ver si le riegan maíz a los pandoros y otras hierbas. ¿Y los alcaldes?...



CACHURECOS. El padre Melo manda a decir que al FMLN lo marimbearon porque los salvadoreños votaron por un gobierno de izquierda y, una vez en el poder, se comportaron como neoliberales. Y aquí, dice, la “people” votó por Libre para hacer la diferencia y, “salvo raras excepciones, son unos cachurecos más”... ¡Vaya, jodido!...



CNA. A mí que me registren, le manda a decir el hombre de El Chimbo, al dúo dinámico del CNA. “Pepe” Lobo jura que no sabe del hilo, que María es la que costura, y que, por favorcito, a él no lo metan a esos rollos y que no se ha embolsado ni un centavo... Será...



NADIE. El “Niño Gualaco” ha dejado claro que es solidario con su exjefe, el hombre de El Chimbo, que se pone en sus zapatos, pero reafirma que “nadie está por encima de la Ley”... ¡Ahhh! y que se le respete la presunción de inocencia.



FMLN. ¡Qué divertido!... Ninguno de los “analistas” afines a Libre ha dicho ni pío por la marimbeada –y casi desaparición del mapa político- de la guerrilla del FMLN. Mejor se hacen los locos y empiezan a decir que Bukele por aquí, Bukele por allá, y vuelve Bukele.



MIEL. A propósito, a ver qué puercas hace el Nasralla salvadoreño con los 70 mil mareros –más los 17 mil que están en el mamo- según datos de la Secretaría de Seguridad de allá. No es lo mismo verla venir que platicar con ella, y seguro que, en seis meses, se acaba la luna de miel.



PAPA. Ahora que se siente con el agua hasta el cuello, el Maduro venezolano anda ahogado buscando “mediadores”, como el zapatero a tus zapatos. Allí le acaba de mandar una cartita al Papa pidiéndole que, por favorcito, le eche una manito con la oposición para que vuelva al mentado diálogo. Como no, chon...



RAPIÑAS. Pero, en ausencia de zapatero a tus zapatos, ahora ya apareció el bueno de AMLO, anunciando el inicio de otro “diálogo”. Allí anda con la cantaleta marxista de “no intervención” y del “respeto a la autodeterminación de los pueblos”, pero, cuando el violador es uno de derecha, le caen como aves de rapiña.