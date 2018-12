IHSS. Canillera perra ante el anuncio de la conferencia de prensa del brasileño de la “maxi”, pero no. Al final volvió a salir con el caso del IHSS. Esta vez le cayeron, con órdenes de captura y todos los mikis, a los exdirectivos del Seguro que autorizaron la licitación de equipo médico a favor de Dimesa.



DIMESA. La “people” de Dimesa corrió a defenderse mediante un comunicado en el que mandan a decir que ganaron el contrato a través de una licitación pública internacional, aprobada por todas las partes, que nunca existió daño patrimonial ni al IHSS ni a sus derechohabientes, y que el caso está judicializado desde junio de 2015 y piden respeto al debido proceso.



CTH. Hasta Hilario –que ya echó raíces en la CTH- se fue en la chalana esta vez junto al brother de MVB... ¡Ahhh! Y a Benjamín lo volvieron a entoletar. Acaba de salir el hombre. Solo a aquellos que dijimos no tocan.



BANCO. Caramba, compa, como dice aquel, cómo se darán cuenta los delincuentes que un cliente que viene saliendo del banco lleva tanto de pisto y que lo trae en una bolsa, como se vio ayer en un video. Y cómo sabrán en qué tipo de carro sale la víctima. Eso solo se puede ver desde las cámaras y las cámaras las maneja la misma seguridad del banco... Ummmm...



CHISPAS. El gobierno de la Vida Mejor no tarda en presentar al periodista televisivo JC como su nuevo director de prensa y vocero oficial. A ver si le sacan chispas a los ministros para que saquen la cara por JOH. O mejor esperan a que lleguen los sustitutos.



SACUDIDA. La “Mujer Araña”, que ahora anda de novia con uno de los power de Palacio, le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que hoy sí viene una sacudida en el Gabinete de la Vida Mejor y que no quedará títere con cabeza... Lo bueno es que no tardan en llegar las renuncias.



CARA. Al olanchano le han volado maceta que es un contento por decir que Venezuela tiene resuelto el 70 por ciento de sus problemas. Por cierto que ya ni Evo ni Danielito –mucho menos el exguerrillero salvadoreño- sacan la cara por el Maduro venezolano. Solo Melito se ha quedado con ese discurso.



RNP. Los trillizos del RNP están convocando a concurso para las diez plazas vacantes, pero la bulla en ese antro es que el concubinato entre azulejos y refundidores ya se las repartió. Y, como ahora el PL no huele ni hiede, ya no le tiran ni de aquellos que dijimos.



BASES. Los refundidores no hallan cómo seguir apareciendo como los grandes opositores de JOH y ayer armaron otro zafarrancho en el Congreso, exigiendo que les dieran la palabra, para pedir el juicio político en su contra. Bien saben que para eso ocupan 86 votos y que no los tienen ni por cerca. Por lo menos a sus bases se echan a la bolsa.