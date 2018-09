PASTEL. Ajá ¿y la mentada intervención del RNP? Me quiere... no me quiere... me quiere... no me quiere... Quieren y no quieren la repartición del pastel. Todos quieren, pero no quieren darse color, porque quieren seguir apareciendo ante la “people” como la “nueva clase política”. ¿Sepulcros blanqueados?



IGOR. Los chiquitos no tienen nada, pero son pelis para pedir gusto. El propio Igor, en carne y hueso, ha confesado que le reclamaron porque les dicen “chiquitos”, “pequeños” o “emergentes”. Le dijeron a Igor que solo les digan “partidos”, como a los grandes. Solo eso faltaba. Limosneros y con garrote.



PADRINOS. Esta es hora que el hombre de El Chimbo y el Maduro de aquí ya hubieran salido a aclarar si es cierto o no que son los padrinos mágicos de la candidatura del “resignado” de El Hatillo. To be or not to be... Al menos que ya hayan desempacado la “candidatura única”. ¿Y los otros tres tristes tigres?...



LEALTAD. El de los chocoyos ha reiterado que, aunque sean concuños y compadres con el “resignado”, su lealtad es mil por mil con Mauricio Oliva, líder supremo de las huestes azulejas en la zona sur y todos sus confines, así es que, el man pide que mejor lo dejen tranquilo.



JEDI. Otro sapo al agua. El primito del alma amenaza con reorganizar el Monarca y esperar el regreso de Jedi de USA, porque, como “reimundo” y medio mundo se está lanzando, no se quieren quedar como el chinito, solo milando. ¡Ahhh! y aseguran que esta vez contarán con el apoyo de los dos ex y de los otros primos... Será...



ORDEN. Qué pensará la “people” de esos políticos que ya andan desjuiciados armando movimientos. En vez de ponerse a cumplir la orden del día de trabajar, trabajar y trabajar y ayudarle al hombre a combatir las pandillas, los problemas en los hospitales, en la educación, en fin...



LUPE. Se queja y lamenta Lupe Zamora, la aguerrida y combativa dirigente de base cachureca en la capital, que este año no le dieron ni piñatas para celebrar el Día del Niño. Ajá, critica, y así ya empezaron a lanzarse. Tendrán valor de ir a pedirle el voto a Lupe.



AMLO. Ahora se fueron para México a reunirse con la “people” de AMLO. Esas visitas se organizan en el fragor de las campañas electorales, cuando el candidato –como candidato oficial del partido por la mitad- quiere verse como “estadista”. Y, ahorita, para qué puercas.



TOCOA. Triste que una inversión de tres mil millones se vaya a perder por el desorden y la anarquía de unos encapuchados que ni siquiera son de Tocoa. Lo mismo pasa en occidente, en el sur y en el oriente. Llegan unos onegeistas pisteros que nada tienen que ver con la comunidad y paralizan los proyectos hidroeléctricos. No será que son agentes de los térmicos.