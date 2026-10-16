Isabel Allende gana premio Planeta con una novela que cierra 'La casa de los espíritus'

Barcelona, España. La escritora chilena Isabel Allende ganó la edición número 75 del Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con la obra La hora antes del alba, que retoma la historia de La casa de los espíritus y tiene como protagonista a Alba, nieta de Clara. "Esta novela cierra el universo de La casa de los espíritus", afirmó Allende, una de las escritoras en español más leídas, al recibir el galardón de manos de los reyes de España. La autora, de 84 años, se había presentado al concurso bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título ficticio Los que faltan. Hasta ahora, publicaba bajo el sello del otro gran grupo editorial, Penguin Random House.

Allende explicó que, desde la publicación de La casa de los espíritus, en 1982, había recibido numerosos mensajes de lectores interesados en conocer qué ocurrió con Alba después del desenlace de la novela. Sin embargo, señaló que solo ahora sintió que era el momento de retomar esa historia. "Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo extremo e incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir del país después del golpe en 1973", señaló la escritora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La autora confesó que nunca antes se había presentado a un concurso literario "para evitar la humillación de quedar en la cola". Esta vez decidió hacerlo porque considera que, a su edad, "hay muy poco que perder". La nueva novela se sitúa inmediatamente después del final de La casa de los espíritus. Otras obras vinculadas con ese universo literario son Hija de la fortuna, Retrato en sepia y Mi nombre es Emilia del Valle.



Sergio Hernández, finalista del Premio Planeta

La novela finalista del Premio Planeta fue La añoranza, del escritor, guionista y filólogo valenciano Sergio Hernández. La obra cuenta la historia de una mujer que, en la Barcelona de 1959, se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida. Más adelante, descubre que él está relacionado con las brigadas sociales franquistas y con un supuesto plan para matar a Antonio Machado. Hernández, nacido en Valencia en 1994, publicó su primera novela, La letra herida (Contraluz), en 2024. También es autor del libro de relatos La última canción de primavera (OléLibros, 2019) y de los cómics Backhome (Planeta Cómic, 2020), El Diari de Laia (Drassana, 2021) e Hysteria (Planeta Cómic, 2023). Hijo de un librero, Hernández afirmó conocer de primera mano lo que significa este premio. "Cuando uno empieza a escribir jamás imagina lo que es estar aquí", dijo. También aseguró que escribir la novela lo transformó y le permitió redescubrir la historia de su país.