Der-Li Liu: “La clave para ganar la batalla contra el covid-19 es la vacuna”

Ricardo Angoso

ESPAÑA, HONDURAS.-Buen conocedor de España y América Latina, el embajador (representante) de Taiwán en España, José María Der-Li Liu, nos explica las razones que han llevado a su país a obtener un notable éxito en la gestión de esta pandemia global que ya ha causado millones de enfermos en todo el mundo y miles de fallecidos.

El covid-19 sigue matando y la única esperanza para la humanidad es el pronto descubrimiento de una vacuna, tal como nos explica este veterano diplomático.

¿Cuáles son las razones que explican el éxito de Taiwán en la gestión de la crisis del covid-19?

Teníamos la experiencia previa de lo que sufrimos en el año 2003 con el SRAS (un virus similar en su virulencia al covid-19), en la cual el pueblo taiwanés sufrió, y aprendimos las oportunas lecciones de dicha crisis. Luego hemos actuado con rapidez en cuanto tuvimos noticias de los primeros casos en China, cerrando los vuelos con China. Cerramos las fronteras y la respuesta rápida permitió frenar la propagación del virus.

Otro aspecto fundamental es el uso de la tecnología, conseguimos tener rápidamente en la tarjeta médica de cada ciudadano del país datos útiles como, por ejemplo, a dónde habían viajado. Hemos aplicado en algunos casos la cuarentena, bien en casa o en un hotel, para aquellos ciudadanos que eran susceptibles de estar contagiados, controlando por GPS y rastreando si se cumplía con la misma.

También quiero destacar otros dos elementos fundamentales: la transparencia con la que ha actuado el gobierno en esta crisis, y eso el pueblo taiwanés lo sabe, y la colaboración ciudadana, porque la gente ya estaba preparada y conocía la gravedad de una crisis de estas características. Asimismo, el uso de mascarillas está muy generalizado en Taiwán para evitar la contaminación y la polución del medio ambiente, siendo algo que no era ajeno a nuestra idiosincrasia y el uso social generalizado. Por eso, en nuestro país ya estamos acostumbrados a vivir con las mascarillas, mientras que en otras partes del mundo, como España, era la primera vez que la gente se tenía que habituar a utilizarlas.

Pero, entre todos estos elementos, para mí el más importante es la colaboración ciudadana para que el gobierno pueda actuar adecuadamente y con transparencia ante el país; se trata de una cooperación mutua entre ambas partes que ha llevado a una política exitosa frente al covid-19. Creo que tenemos que ser conscientes que para seguir dando la batalla contra la pandemia tendremos que seguir usando las mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y la higiene personal varias veces al día.

LEA: Los humanos vivían en Norteamérica hace más de 30,000 años

El presidente Trump ha acusado a China de estar detrás del covid-19, ¿hay indicios para sostener una acusación tan grave como esa?

Yo no tengo evidencias de eso, pero además creo que entrar en estos asuntos ahora es perder el tiempo, y considero que lo que tenemos que hacer en este momento es estar todos juntos contra esta pandemia, evitando las divisiones y debates que ya se resolverán en el futuro. Lo importante ahora es conseguir la vacuna lo más pronto posible.

Ahora dicen que ha llegado la nueva normalidad, que no es tal porque impide realizar muchas cosas que antes hacíamos, lo que me ha llevado a la conclusión de que el objetivo fundamental en estos momentos es la vacuna. Y no perder el tiempo en otros asuntos que deberían ser analizados en el futuro.

¿Cómo examina la actuación de Europa frente a la pandemia?

Europa quizá comenzó algo tarde a tomar medidas y desdeñaron la fuerza que tenía la misma porque algunos políticos dijeron que era un virus asiático, pensando que nunca llegaría a los países europeos. Empezaron tarde en muchos países europeos, pensando que nos les afectaría y no sería tan agresiva como ha sido después, pero creo que ahora se están haciendo las cosas bien y se están tomando las medidas oportunas.

Yo creo que el pico ya ha pasado en Europa y ahora se ha desplazado hacia las Américas, como se está viendo, y puede que más tarde a África. Yo estoy muy preocupado por la evolución de la pandemia en los Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile, por citar algunos países de esa parte del mundo donde la enfermedad se está propagando muy rápidamente, con miles de casos y también de fallecidos. Viví muchos años en Latinoamérica y me identifico mucho con los pueblos de este continente, observando con preocupación y dolor cómo ahora les afecta el covid-19.

ADEMÁS: Impresionismo: la memoria de una pincelada

¿No le parece preocupante que finalmente China parezca decidida a acabar con el modelo de Hong Kong de dos sistemas en un país con la adopción de la nueva Ley de Seguridad Nacional?

Es muy preocupante, como usted ha señalado muy oportunamente. Creo que China actualmente está incumpliendo una buena parte de los acuerdos que firmó en su momento con el Reino Unido con respecto al estatuto de Hong Kong fijado en los acuerdos de 1984 y refrendados, tras pasar al control de China, allá por el año 1997, en el sentido de que se respetaría el orden vigente en Hong Kong y no se introducirían cambios fundamentales al menos por 50 años.

Esa Ley de Seguridad Nacional impuesta para Hong Kong erosiona claramente las libertades de los ciudadanos de ese territorio y va en contra de los principios fundamentales sustentados en los derechos humanos. No solamente atenta contra los habitantes de ese territorio, sino contra todos los ciudadanos del mundo amantes de la libertad, en el sentido de que si alguien expresa una opinión contraria al gobierno chino sobre el caso de Hong Kong puede ser perseguido por las autoridades chinas.

Es una ley, además, muy restrictiva en todos los sentidos. Los habitantes libres de Hong Kong solamente quieren un país y dos sistemas, como han expresado en muchas ocasiones, y quieren que se cumpla esa promesa adquirida por China en su momento, que ahora se ve truncada por la nueva Ley de Seguridad Nacional.