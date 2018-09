“Loving Pablo”, un nuevo acercamiento al mundo del crimen

De la pluma de una protagonista directa en la vida de Pablo Escobar (Virginia Vallejo), con la visión de uno de los más relevantes directores del cine español contemporáneo (Fernando León de Aranoa) y con las actuaciones de dos de los más experimentados actores del cine universal (Barden-Cruz), aguardamos expectantes la llegada de esta aclamada producción cinematográfica a nuestras salas comerciales.

“Loving Pablo”, evidentemente, trata sobre la persona detrás del personaje Pablo Escobar, infame estratega, jefe y promotor, que elevó el mundo del crimen y el tráfico de drogas hasta niveles insospechados en nuestra América. Toda película que se realice sobre este tipo de figuras enriquecidas por el dolor humano y claramente dañinas para la sociedad, no debemos verlas por glorificar su actuar, sino para poder ir comprendiendo, cada vez mejor, el daño y las lamentables consecuencias que han dejado en nuestros empobrecidos países.

En estas últimas dos décadas, donde se ha dirigido excesivamente la atención hacia el mundo del crimen y el narcotráfico latinoamericano a través de la farándula, la literatura, las telenovelas, las series de televisión y el cine, ¿qué más podemos esperar de una película sobre Pablo Escobar Gaviria? La figura colombiana que prácticamente ha redefinido la acción criminal institucionalizada en nuestro contexto. Esta pregunta que no tiene una fácil respuesta, es lo que el gran director español Fernando León de Aranoa se ha postulado por alrededor de diez años en los que, teniendo este proyecto en mente, ha devorado mucha literatura sobre este personaje infame, enigmático e increíblemente carismático hombre, odiado por muchos pero extremadamente amado por otros cuantos, a quienes su personalidad tocó y que en su entorno les llevó a demostrarle las mayores cuotas de lealtad a prueba de todo.

Dentro de la filmografía de León de Aranoa puedo destacar: “Barrio” (1998), “Caminantes” (2001), “Los lunes al sol” (2002) y “Princesas” (2005); donde he encontrado radiografías de seres humanos a priori periféricos y marginales, pero que acercándonos a ellos, a través del dispositivo del cine, podemos vislumbrar aristas nunca vistas que nos dan indicadores hacia perspectivas diversas por donde explorar las relaciones humanas, las problemáticas colectivas y con ello, las posibles soluciones a profundos conflictos sociales económicos e incluso políticos de nuestro mundo. Por ello, de mi parte, pido de este tan esperado producto cinematográfico que me sorprenda, aún desde la ficción, con más datos sobre la personalidad de este tan famoso y, contradictoriamente a su vez, desconocido personaje latinoamericano.

Javier Barden, quien ya trabajó con León de Aranoa en “Los lunes al sol”, por su calidad actoral, por su compromiso social y por su interés personal en la historia y los personajes más relevantes latinoamericanos, es otra pieza clave en la gran expectativa sobre esta película, ya que desde hace más de una década ha recibido ofertas para interpretar a Pablo Escobar, pero no ha sido hasta ahora, en un proyecto que puede sentirlo también propio junto a este director -su amigo personal- que ha decidido encarnar a este multimillonario antioqueño. Finalmente, la mayor expectativa que me genera aguardar este filme es la historia que espero sea contada y el estilo narrativo que la estructura. Viniendo de un maestro de la narrativa, pues León de Aranoa es primero guionista que director, me atrae mucho su propuesta desde el minimalismo del título, dicho sea de paso en inglés “Loving Pablo”, que esta basado en el libro autobiográfico “Amando a Pablo, odiando a Escobar” de Virginia Vallejo, periodista y amante de “el patrón”, como se le conocía a él. Vallejo, también una peculiar y hasta controversial figura en Colombia, es interpretada en este caso por Penelope Cruz, esposa en la vida real de Barden, lo que no deja de generar una expectativa extra de encontrar dentro de la película una dinámica en pantalla que me hace vislumbrar el contemplar una buena química actoral dentro del desarrollo del filme