Selección de Grandes Crímenes: De Dios no te puedes burlar

1

TEMOR. “Hay verdades que, aunque no nos importen, no dejan de ser verdad; y las consecuencias de ignorarlas, por lo general, son desastrosas”.

2

Revisando con el doctor Emec Cherenfant el borrador de su nuevo libro “Los sermones de mi padre”, vemos que, en la mayoría de ellos, se repite la frase con la que inicia este caso. Y concluye: “De Dios no te puedes burlar”. Una verdad tan grande como el mismo universo, y que Michelet Cherenfant, misionero en Camerún, en Costa de Marfil, en Ghana y en Nigeria, repetía con frecuencia, tratando de desviar del mal camino a todo aquel que creyera que puede hacer lo que quiera en su vida, y que no va a recibir las consecuencias de sus actos, sean positivos o negativos.

3

“Esto me recuerda un caso que vi con mis propios ojos -me dijo el doctor Cherenfant-. Vinieron a mi clínica tres agentes de la sección de Homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y me preguntaron por un paciente al que acabábamos de operar”.

4

“Está en Cuidados Intensivos -les respondió el doctor-. ¿Por qué lo busca la Policía?”.

5

“¿Sabe, doctor, que usted acaba de operar a un asesino despiadado?”.

6

De interés: Una doncella llamada Filiberta

7

“Con el debido respeto -contestó el doctor-, nosotros vemos en cada paciente a alguien que necesita ayuda; y hacemos lo posible por salvarle la vida”.

8

“Entiendo -dijo el detective-; sin embargo, su paciente, si es que sobrevive, irá a la cárcel por lo menos unos veinticinco años”. Aquello llamó la atención del doctor.

9

El paciente del que hablaban era un hombre de unos cuarenta y cinco años, alto, rollizo y de piel canela. Lo llevaron de urgencia al Hospital San Jorge, en el barrio La Bolsa de Comayagüela, porque al cruzar por un sector de la carretera a Olancho lo atropelló un camión que venía cargado de aserrín.

10

“Era de noche -dijo el chofer, a los policías-, y ese señor salió de repente de la otra orilla, y cruzó corriendo a este lado. No se fijó que yo venía, y no pude detener el camión a tiempo”.

11

“¿Dice usted que salió corriendo desde la otra orilla de la carretera?”.

12

“Sí... Creo que acababa de bajarse de esa camioneta roja que está estacionada allí, afuera del pavimento”.

13

Eso intrigó a los agentes. Mientras los paramédicos ayudaban al hombre a salir de debajo de las ruedas traseras del camión, los policías se acercaron a la camioneta.

14

El hombre había sido embestido de frente. La rueda derecha del camión pasó por encima de sus piernas, aplastándolas y dejando en ellas una masa de carne sanguinolenta. Luego, las ruedas traseras lo aprisionaron de las caderas hacia abajo, triturándole un brazo y desprendiendo la piel de la mejilla derecha.

15

“Le reconstruimos las piernas y parte del rostro -les dijo el doctor Cherenfant a los policías-; pero, si sobrevive, será por decisión de Dios. Las ruedas le aplastaron un riñón, le dañaron el hígado, y quién sabe qué cosas más... Vive por pura misericordia”.

16

También le puede interesar leer: Selección de Grandes Crímenes: Un hombre demasiado astuto

17

“¿Volverá a caminar, doctor?”.

18

“En unos dos o tres años... Los cirujanos ortopedas le reconstruyeron las piernas lo mejor que pudieron, y nosotros volvimos a unir venas, arterias y nervios; también salvamos algo de músculo”.

19

“¿Sabe usted quien es ese hombre, doctor?” -volvió a preguntar el agente.

20

El doctor Cherenfant se limitó a mirarlo, cruzando las manos sobre el abdomen.