Un Chaplin paquistaní hace reír y olvidar la pandemia  

ISLAMABAD, PAKISTÁN.- Con su bombín y su bigote recortado, el paquistaní Usman Khan pasea entre los coches moviendo su bastón y caminando como Charlie Chaplin, a cambio de unas monedas y una sonrisa.



Su imitación de Chaplin en las bulliciosas calles de Peshawar, en el oeste de Pakistán, han hecho de este actor de 32 años toda una estrella en la redes sociales.



Con sus gags cómicos, Khan quiere transmitir un poco de alegría a los habitantes de esta ciudad, que durante mucho tiempo ha sufrido el impacto de estar cerca de la frontera con Afganistán.



Tuvo la idea de encarnar a Chaplin cuando, estando enfermo, vio un documental sobre el legendario actor de cine mudo.



"Me dije que debía empezar a imitar a Charlie y repartir felicidad entre la gente, para hacer olvidar la pandemia de coronavirus", explica a la AFP.



Disfrazado como Chaplin, Khan sortea los "rickshaws", hace enfadar a algún comerciante y saluda con su bastón a los transeúntes.



Con sus piernas arqueadas y sus zapatones, se pasea por la ciudad, mientras muchos de los que le ven pasar le piden hacerse fotos.



"Mi razón de ser es hacer reír a la gente, hacerlos felices, ayudarles a olvidar el sufrimiento", comenta.



Y lo consigue. En apenas dos meses, Khan ha logrado 850, 000 seguidores en la plataforma TikTok, muy popular en Pakistán, y millones de "me gusta".



Pero no todo es de color rosa para Khan que, como muchos de sus compatriotas, tiene problemas para llegar a final de mes debido a la crisis sanitaria.



Su parodia de Charlot le ha subido la moral. "Por eso me gusta vestirme de Charlie Chaplin, para esconder todos mis problemas", admite.

