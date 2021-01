Adolescente vende su cabello para comprarle oxígeno a su abuelo con covid-19

TOLUCA, MÉXICO.- Se dice que el amor no tiene límites y, eso, Ana Paola Romero, lo sabe muy bien, pues renunció a una de las cosas que más amaba, por algo mucho más valioso, la vida de su abuelo.



La joven mexicana de 16 años, vio cómo en un periodo de siete días, ella y otros ocho miembros de su familia comenzaron a enfermar de covid-19 y pese a que varios de los miembros presentaron síntomas difíciles, fue su abuelo, Jesús, quien tiene el peor cuadro del virus.

"Creo que el primero que resultó contagiado fue mi tío Rafael, luego comenzamos los demás con síntomas", relató la estudiante de bachillerato durante una entrevista.



La chica narró que ella experimentó pérdida del olfato y del gusto, desde el 30 de diciembre, y aunque se sentía muy mal, solo podía imaginar lo que estaba viviendo su abuelito, quien tiene 68 años de edad y está siendo atendido en su casa, junto a su esposa Santa, quien también está contagiada.

Ahora, Ana intenta acostumbrarse a su nuevo look, pero espera pronto volver a lucir su pelo negro y realizar los peinados que aprende en distintos tutoriales de YouTube.





Ante ese escenario, la joven afirma que tras ver a los adultos preocupados intentando conseguir dinero para salvar la vida del jefe familiar, recurrió a lo único que tenía: su cabello, el cual venía cuidando con dedicación y esmero desde hace varios años, pues es "lo que más ama" de su físico.

"Vendo mi cabello para comprar un tanque de oxígeno para mi abuelito, tiene covid, su oxígeno hoy bajó mucho y quiero ayudar a mi familia a conseguir dinero”, se lee en la publicación que compartió en su Facebook, junto a una fotografía de su larga melena de 73 centímetros de longitud.

Sacrificio

“Yo prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito. De todos modos mi cabello vuelve a crecer, me quedó muy cortito, pero bueno, desde antes de que me lo cortara muchísimas personas me apoyaron”, dijo Ana Paola.



De inmediato, la publicación se viralizó, al punto que la chica recibió mensajes de apoyo de personas en varios países del mundo y además, logró vender su cabello por 2,500 pesos (125 dólares, aproximadamente) con los que pudo ayudar a su familia para conseguir el oxígeno que mantiene con vida a su abuelito, quien según contó, es un hombre alegre que ama bailar y trabajar como mecánico.

