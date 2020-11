Desaparece el misterioso monolito hallado en el desierto de Utah

UTAH, ESTADOS UNIDOS.- Un misterioso monolito plateado que apareció inexplicablemente en una zona remota del desierto de Utah desapareció menos de diez días después de que lo descubrieran los biólogos especializados en fauna silvestre mientras realizaban un estudio en helicóptero de borregos cimarrones, informaron las autoridades federales y testigos.



“Hemos recibido informes creíbles de que la estructura instalada ilegalmente, llamada ‘monolito’ ha sido retirada de tierras públicas a cargo de la Oficina de Gestión de Tierras por unos desconocidos” el 27 de noviembre, dijo en un comunicado la portavoz de la oficina, Kimberly Finch. La agencia no fue quien retiró la estructura, aclaró.



Los biólogos y empleados del Departamento de Seguridad Pública de Utah y la División de Recursos para la Vida Silvestre vieron el objeto reluciente desde el aire el 18 de noviembre en el sureste de Utah y aterrizaron cerca para verificarlo. Tenía unos 3,4 metros de altura y los lados parecían estar hechos de acero inoxidable.



El informe atrajo la atención internacional.



Aunque los funcionarios de Utah no dijeron específicamente dónde se encontraba el monolito, la gente pronto lo encontró en imágenes satelitales que datan de 2016 y determinaron sus coordenadas GPS, incitando a la gente a entrar en la zona.



Reporteros del Salt Lake Tribune fueron al lugar el sábado y confirmaron que la estructura alta y lisa ya no estaba.