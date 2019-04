Exótico pájaro gigante mata a su dueño en Estados Unidos

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un exótico pájaro gigante no volador que utiliza sus poderosas garras para defenderse mató a su dueño en Florida, aparentemente cuando éste se cayó en su granja, informaron autoridades.



Un casuario, una peligrosa ave originaria de Australia y Nueva Guinea, mató a Marvin Hajos, de 75 años, el viernes en su propiedad en la ciudad de Gainesville, informó la policía a la prensa local.



El hombre se cayó accidentalmente y el pájaro lo atacó.

"Desafortunadamente, en el hospital no sobrevivió a sus heridas", dijo el comisario del condado de Alachua, Brett Rhodenizer, al canal CBS.



El casuario, familia del emú y del avestruz, es un ave negra de cabeza azul que puede pesar hasta 85 kilogramos y tiene patas como dagas.



Ron McGill, experto en vida silvestre y portavoz del zoológico de Miami, dijo a CNN que la gente suele cuidarse de su pico, "pero no es el pico en lo absoluto. Son sus patas (...) Este animal ataca con las patas".



"Puedes sacar a un animal del mundo salvaje, pero no puedes quitarle lo salvaje a un animal", añadió.