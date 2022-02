Estados Unidos revoca visa a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó a través de su cuenta de Twitter que la administración del país norteamericano decidió revocar la visa del expresidente Juan Orlando Hernández por sus presuntos nexos con la corrupción.

"Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley", escribió el funcionario.

The United States is advancing transparency and accountability in Central America by making public visa restrictions against Honduras’ former president, Juan Orlando Hernandez, on account of corrupt actions. No one is above the law.