Congresista Norma Torres pide que se procese y solicite extradición de Juan Orlando Hernández

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La congresista de origen guatemalteco Norma Torres pidió este jueves al Departemnto de Justicia de los Estados Unidos que procese de manera inmediata y solicite la extradición del presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.



"Hago un llamado al @TheJusticeDept para que procese de inmediato y solicite la extradición del presidente Juan Orlando Hernández por su papel en la protección y ayuda a los narcotraficantes para mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos", escribió en sus redes sociales, donde adjuntó una carta.

En la misiva la funcionaria detalla que “el presidente Hernández ha sido una figura central en socavar el estado de derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes a mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos”.



“Ha sido identificado repetidamente como co-conspirador en otros casos de narcotráfico y ha causado un dolor increíble tanto al pueblo de Honduras como al de Estados Unidos. Creo que es esencial que Estados Unidos lo haga responsable por su comportamiento criminal”, añade el documento.

“Como saben, la administración Biden ha trabajado para aumentar el estado de derecho, promover la rendición de cuentas y fortalecer las democracias en todo el continente americano, incluso en Centroamérica. Ha sido una tarea difícil, en parte debido a la inacción de la Administración anterior ante conductas antidemocráticas y corruptas durante su mandato. A menudo, las élites criminales han escapado a la justicia, y ese mismo proceso ha socavado la fe de la gente en que sus propios gobiernos tienen en mente sus mejores intereses. Creo firmemente que enviaría un mensaje poderoso si Estados Unidos tomara estos pasos críticos para responsabilizar al presidente Hernández”, agrega otro fragmento de la carta.



"Pido que al final de su mandato el 27 de enero de 2022, el presidente Hernández sea acusado de inmediato con base en el cuerpo de evidencia ya existente, y que el Departamento de Justicia trabaje con el Departamento de Estado para comenzar el proceso de extradición para traer a la justicia aquí en los Estados Unidos”, finalizó Torres.

