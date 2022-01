Cálix ante recurso de inconstitucionalidad contra su junta directiva: "Diálogo es el mejor camino"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Jorge Cálix, afirmó este viernes que el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de su junta directiva es un derecho, pero que el camino a la solución es el diálogo.



La mañana de este viernes el ciudadano José Lagos presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la junta directiva que preside Jorge Cálix cumpliendo con el artículo 40 de la Constitución de la República, según explicó.



Ante esto, el diputado de Libre respondió "respeto el derecho que tienen los que nos adversan de acudir a la CSJ, en apego al derecho humano de tutela judicial efectiva".



Sin embargo, "sigo insistiendo en que el diálogo es el mejor camino", instó. "Yo creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto", reiteró.



Actualmente, hay dos congresos, dos juntas directivas y dos presidentes legislativos, pero sólo una es legal.



El titular de una es Luis Redondo, quien no fue reconocido por Gobernación y Justicia ni por mayoría parlamentaria, por lo que no pudo tomar promesa de ley a la mandataria hondureña Xiomara Castro.



Mientras tanto, Cálix que según los analistas es el oficial, no asistió a la investidura a juramentar a Castro por lo que una jueza de paz tuvo que ejecutar la acción.



