Kritza Pérez denuncia persecución política: "Todo conduce a acciones de hasta mi propio partido"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada del Partido Liberal de Honduras (PL), Kritza Pérez, denunció en las últimas horas una persecución política en su contra y no descartó que su mismo partido esté involucrado.



"Cumplí con los requisitos que pide el CNE para elección de candidato para un departamento donde no nació", aseguró en entrevista con Hoy Mismo.



La también presentadora de televisión externó que "todo conduce a que fuese una persecución o un tipo de casería" para inhabilitarla.



"No quisiera pensar que esto se debe a mis primeras acciones, determinaciones en las primeras decisiones que se están tomando ya en el Congreso Nacional en cuanto a la elección de la junta directiva", explicó.



Para la diputada esta situación "conduce a que son acciones de presión de hasta su mismo partido (Liberal)".

Acciones políticas

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) admitió el pasado martes un recurso de apelación en el que se solicita anular la diputación de Kritza Pérez, congresista liberal electa.



En el escrito se establece que Pérez no cumple uno de los requisitos y es vivir al menos cinco años seguidos en el lugar donde se postuló, algo que ella desvirtuó.