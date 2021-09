Gabriela Castellano reacciona tras críticas por fotografía con Yani Rosenthal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, salió al paso luego de las críticas por recibir al candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal.



Uno de los primeros cuestionamientos tras recibir a Yani, fue de Anna Lucía Acosta, esposa del excandidato a la presidencia de la República, Luis Zelaya.

"Era más coherente el CNA con la campaña 'Al corrupto no le des ni la mano'

que ésta de 'recibimos a todos'…", escribió Acosta en su cuenta de Twitter adjunto a la imagen donde aparecen Castellanos y Odir Fernández con el empresario hondureño.



Ante los cuestionamientos, Castellanos dijo que "en CNA creamos instrumentos de lucha contra la corrupción e investigación. Creemos en la independencia de poderes y de pensamientos, estén o no ligados a nuestro proyecto moral de nación. Vamos más allá de un individuo o de un ser político. Nuestra misión es clara y firme".



Rosenthal compartió la imagen en las redes sociales y aseveró que tuvo acercamiento con el CNA para comprometerse a luchar contra la corrupción.



"Junto con la candidata a designada, Yadira Bendaña y el diputado Mauricio Villeda, esta tarde compartimos con @GCastellanosL y @odirfernandez del @cnahonduras nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción, un flagelo que enfrentaremos con decisión en el próximo gobierno del PL", escribió el también presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.



Odir Fernández también salió al paso y aseguró que el ente que representa "atiende a toda persona para escuchar propuestas, tal como lo hemos hecho con ustedes y ocurrirá con otros presidenciables durante el proceso electoral; pero, esa taza de café no es un indicativo estar de acuerdo con todo lo que nos expresan".

