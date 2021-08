"Que triste que no hayamos aprendido a vivir en democracia": Olban Valladares  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El zafarrancho que provocaron los políticos el sábado anterior en medio del sorteo de la papeleta electoral ocasionó disgustos en el país.



El analista político, Olban Valladares condenó los hechos violentos en que personas salieron heridas y la violencia verbal entre candidatos a la presidencia de Honduras.



"Que triste que no hayamos aprendido a vivir en democracia", lamentó Valladares a través de su cuenta de Twitter.



"El zafarrancho provocado en el CNE (Consejo Nacional Electoral) da tristeza que llega hasta la frontera del disgusto, la rabia y el temor de que nosotros no vamos a aprender a vivir en democracia", condenó.



"El zafarrancho a mí no me da vergüenza, es parte de la cultura hondureña lamentablemente", explicó el analista.



Asimismo, Olban Valladares culpó a las autoridades que por falta de previsión ocurrió el escándalo que al final se tuvo que cancelar el sorteo y posponerlo para el siguiente día.



"Es una manifestación de la falta de previsión de las autoridades administradoras del proceso en el sentido que estas cosas se proveen. Si convocan a un sorteo y la gente va creyendo, como todo mundo lo sabe, por qué cuando ya llegan, tres partidos políticos ya tienen garantizado su palco en el escenario político de este estadio donde se juega la vida del país", reclamó.

Zafarrancho

Golpes, insultos y falta de formalidad ocasionaron que el sorteo que estaba previsto para el sábado anterior no se lograra concretar ese día.



La incertidumbre y el caos se apoderó del sorteo y entre golpes e insultos no se pudo continuar y las autoridades tomaron la decisión de suspenderlo por completo la jornada para salvaguardar las vidas de las personas.