Variante de covid-19 del Reino Unido predomina en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La circulación de diferentes variantes del covid-19 está influyendo en la saturación de hospitales sumado al relajamiento de la población.



La jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), Mitzi Castro, llamó a los hondureños a reforzar las medidas de bioseguridad. La microbióloga conversó con EL HERALDO, a continuación lo que dijo:







¿Ya se confirmó si circula la variante delta en Honduras?



No, todavía estamos esperando los resultados del Instituto Gorgas (Panamá), pero lo que tenemos que hacer es redoblar las medidas de bioseguridad porque sí está demostrado que es más contagiosa, pero la presencia de la delta en Honduras no va a significar que sea la que predomina porque nosotros ya tenemos las otras variantes.



¿Cuál es la variante que predomina en el país?



Está predominando más la variante alpha (Reino Unido). Son cuatro variantes de preocupación que están en el mundo entero y afectan la transmisibilidad comunitaria, entonces, entre más personas haya positivas más fácil es que los hospitales estén con problemas. Las variantes están en todos los departamentos del país y la alpha es la que está predominando más. Yo creo que la delta ya está en Honduras, pero más que preocuparnos si está o no en el país, es preocuparnos porque nuestra saliva no infecte a otro o la saliva del otro me infecte a mí. Podemos tener la lambda también que está circulando con predominio en Sudamérica, por eso hay que usar la mascarilla.







¿Cómo afecta que las personas no se vacunen contra el covid-19?



Ahora hemos visto que hay vacunas de sobra pero la gente no se quiere vacunar, y si no se quieren vacunar vamos a tener los hospitales llenos de pacientes.



¿A qué se deberá que el virus está afectando a embarazadas y a niños?



El problema es que el sistema inmunológico de las embarazadas tiende a suprimirse, eso es así siempre, entonces, por eso son más vulnerables, porque su sistema inmulógico está deprimido. En cuanto a los niños, no están saliendo, los adultos que andan en la calle van a reuniones sociales, entonces, el niño se infecta por el adulto que llega a su casa.



Y los niños no están vacunados, las industrias farmacéuticas no han autorizado a que se vacunen niños (menores de 12 años)







¿Cómo se puede enfrentar el covid-19?



La enfermedad vino para quedarse y tenemos que aprender una nueva normalidad, mientras haya contagios usar la mascarilla y siempre conservar las medidas de distanciamiento, lavado frecuente de manos y acudir a aplicarse la vacuna anticovid-19.

