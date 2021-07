Salud: 'Los niños no están en edades de alta mortalidad por covid-19'

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El retorno a las clases semipresenciales es en los municipios con menos incidencia de casos y en lugares remotos, aseguró el jueves Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud.

En las zonas donde se decidió la reapertura de centros educativos es donde las casas están muy alejadas de las otras, donde hay pocos niños y posibilidades para la reapertura, justificó.

Además, quien también manda la solicitud es la población. Ellos se tienen que reunir: maestros, padres de familia y la autoridad local, así determinan si hay condiciones para regresar seguros a clases.

Consideró que se debe ser accesible, no se puede decir no a todo, por ejemplo, en Tegucigalpa no se pueden abrir las escuelas por el alto riesgo, pero en los lugares donde no hay alta incidencia ni mortalidad, sí.

Hay escuelas donde hay solo diez niños y el maestro o maestra puede darle clases a cinco un día y a cinco otro y el niño tiene mayor posibilidad de aprendizaje.

“No podemos decir que los niños no están vacunados, si la mortalidad no está en esas edades, la mortalidad es al contrario”, refirió Pavón.

Lo que sí puede hacer el menor es transportar el covid-19, entonces hay que proteger a los que mayormente se mueren, a los abuelos o los padres del niño, yendo a vacunarlos cuando les toca y tomando las medidas de bioseguridad.

A los niños que tengan una comorbilidad sí hay que buscar otra manera de cómo atenderlos, pero los que están sanos perfectamente pueden ir a la escuela como van al centro, a los parques o como cuando salen de paseo.

En caso de haber un rebrote en un centro educativo se va a cerrar y darle el seguimiento a los casos.

“Para aperturar no ha sido así al molote”, resaltó Pavón, ya que se ha estudiado y determinado que debe haber vigilancia permanente por el personal de Salud, que inmediatamente van a tener una notificación de su maestra en caso de que un alumno resulte contagiado.

Ante esa respuesta, se corta la transmisión y se hacen las actividades de control y prevención.

Pavón aseguró que se han hecho análisis epidemiológicos de incidencia, de tasa de letalidad y las autoridades locales también deciden si ellos están listos.

