IAIP sospecha que no existe ningún contrato sobre hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La comisionada secretaria del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, declaró a EL HERALDO que en Inversión Estratégica de Honduras no existe mucha información de los procesos de compra y contrataciones realizados durante la pandemia y ya alistan una resolución en su contra. A continuación sus declaraciones.

¿Por qué no se encuentran los contratos de la compra de los hospitales móviles en los portales de transparencia de Invest-H?

Porque la información es publicada en el portal por cada institución obligada, la ley ya establece que el IAIP es quien rectora el Sistema Nacional de Información Pública, crea las plataformas necesarias para que todas las instituciones de manera estandarizada publiquen de manera oficiosa la información que generan las mismas en el marco de la gestión administrativa. Si existe algún incumplimiento a la Ley de Transparencia es por parte de la institución obligada.

¿Tampoco hay compromisos de garantía ni información de la empresa proveedora de estos hospitales?

Cuando la Gerencia de Verificación de Transparencia revisa cada portal conformado por apartados se detecta la falta de información que se genera de los procesos realizados, entonces es cuando se les notifica a la institución que la información no está completa para que procedan a completar lo que se les indica. Si la misma no se publica luego de esta notificación es sencillamente porque la misma no existe.

¿Se pueden hacer compras sin contar un contrato, solo con la proforma?

No, la proforma es la orden inicial en donde se le indica al proveedor que su oferta es la más adecuada y ventajosa para el Estado, posteriormente se debe suscribir el contrato con todas las condiciones y obligaciones de una y otra parte.

¿Qué exigencia le hicieron ustedes a Invest-H?

Se le instruyó que publicara de manera inmediata la información completa de todos los procesos realizados.

¿Ha incumplido Invest-H en presentar toda la información?

Según el informe emitido por la Gerencia de Verificación del Portal Especial de Emergencia del covid-19, que contiene la evaluación del período del 1 de marzo al 19 de abril del 2020 y dado a conocer de manera pública en fecha 19 de mayo, muestra incumplimiento a la Ley de Transparencia, particularmente en la información que corresponde a los apartados de compras, contrataciones, reglamentación, planeación y rendición de cuentas. Invest-H fue llamado por el IAIP a que presentara sus descargos ante dicho incumplimiento, garantizándole su derecho legítimo a la defensa.

Invest-H está atado por una cláusula

Las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) debieron negociar antes de hacer la compra de los siete hospitales móviles la cláusula de Fuerza Mayor de la Cámara de Comercio Internacional (ICC PUBLICATION NO: 421), que contiene la proforma de este proceso.



El experto en derecho internacional, José Tercero Midence, explicó a EL HERALDO que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por covid-19 y desde ese momento se aplica la Ley Internacional Global, considerando que puede haber una impracticabilidad e imposibilidad de cumplimiento de acuerdos.



Quien está invocando la cláusula de Fuerza Mayor son los proveedores, porque ya existía la impracticabilidad de cumplir debido a la existencia de la pandemia.



En ese sentido, cuando se firman los contratos internacionales en estas condiciones, esta cláusula es de las primeras que se debe negociar, para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Ahora que el proveedor metió la cláusula en la proforma de la compra y las autoridades hondureñas no dijeron nada, el proveedor se ampara en ella para justificar el incumplimiento en los tiempos.



Estela Cardona, Procuradora General de la República, detalló que la cláusula de Fuerza Mayor se da por un acontecimiento que está fuera del dominio de la voluntad que no pudo preverse o que previéndolos no se ha podido evitar, pero hay que probarlo, no basta con decirlo.