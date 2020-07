Pyubany Williams sobre venta de gel de su esposo a Copeco: “Yo no tengo nada que ver ahí”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubany Williams, dijo a EL HERALDO que “yo no tengo nada que ver ahí” con relación al contrato millonario de venta de gel de parte de la empresa en la que figura su pareja de hogar a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



La funcionaria dijo vía teléfono que no tiene nada que ver en los negocios de su esposo y que no quiere estar en medio de chismes de farándula que deterioran su imagen en el país.



Acto seguido, enlazó a su marido en la llamada para que explicara su participación en la venta del gel y detallara si fue beneficiado por ser esposo de una funcionaria. “Ya no puede uno conocer a nadie”, dijo.

Flores, esposo de la funcionaria, en todo momento se refirió a Vinsa como si fuera suya, aunque luego negó tener vínculo y explicó que fueron invitados a formar parte de la elaboración de gel al inicio de la pandemia.



Dijo que no aparecen en el listado de proveedores avalados por Copeco porque no llenaron los requisitos; “estábamos en Casa Presidencial y teníamos que cerrar el negocio”, por lo que se valieron de otra empresa para poder ser parte de la venta de gel a Copeco.



Aseguró que “no tengo una relación con la empresa, solo recibo los cheques y entrego el producto, los pagos salen a nombre de la empresa, no míos”. Segundos después dijo que “mas bien nos deben dinero por el gel, todas las empresas recibieron entre 3.9 y 4.2 millones en ese proceso”.

