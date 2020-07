Esposo de funcionaria vendió gel a Copeco por L 4.2 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La venta de gel antibacterial para la emergencia del covid-19 se convirtió en un negocio redondo para el hogar de Pyubany Williams, comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO tuvo acceso a documentos que muestran cómo la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) desembolsó más de 4.2 millones de lempiras a la empresa Vida Inversiones S.A. de C.V. por medio de Miguel Flores, esposo de la funcionaria pública.

La empresa que también se hace llamar Vinsa no había sido integrada al Proyecto del Fabricación de Gel de Manos para el Gobierno de Honduras, donde estaban incluidas las industrias farmacéuticas, pero aun así fue beneficiada con la venta de gel a Copeco.

LEA: Personal de Invest-H declara ante el Ministerio Público por caso de hospitales móviles

La relación se pactó mediante el contrato 011-2020 en el mes de marzo cuando iniciaba la emergencia del covid-19 en el territorio nacional.

De acuerdo con la Ley de Contratación del Estado en la segunda sección, “Capacidad de los contratistas”, artículo 15, se prohíbe que los funcionarios públicos y más aun un comisionado, su esposo, cónyuge o familiar en cuarto grado de consanguinidad puedan participar en negocios con el Gobierno de Honduras.

Cheques y contratación

Ante la emergencia del covid-19, y siendo el gel antibacterial una prioridad para combatir el virus, el gobierno aprobó en el mes de marzo de este año la compra de 50 millones de lempiras del producto a proveedores locales y certificados para producirlo.

Vinsa, empresa que tiene como beneficiario de sus cheques a Miguel Flores, (a pesar de no figurar como propietario en los registros públicos), esposo de la comisionada presidenta del IHTT, Pyubani Williams, no entró en la lista de proveedores del proyecto por no cumplir los requisitos de fabricación de gel de manos denominados “Buenas prácticas de manufactura”.

VEA: Barco con hospitales móviles ingresará al territorio hondureño en las próximas horas

Copeco, ente que se encargaría de la compra, omitió este apartado y mediante el contrato 011-2020 favoreció a Vinsa para “suministrar la cantidad de 105 mil envases de cuatro onzas de gel antibacterial y 5,193 envases de un galón de gel antibacterial” a un monto de más de 4.2 millones de lempiras.

El contrato lo celebró el excomisionado de Copeco, Gabriel Rubí, y Luis Andrés Irías, quien aparece como representante de Vinsa en los documentos legales.

Una vez que Copeco empezó a recibir el producto comenzó a desembolsar los pagos por medio de cheques que, según documentos en poder de EL HERALDO, iban dirigidos a Miguel Flores, esposo de la funcionaria del IHTT.

+El escandaloso sueldo mensual de Marco Bográn, exdirector de Invest-H

Uno de ellos por poco menos de 1.3 millones de lempiras emitido el 11 de mayo del 2020 como “cheque 149” por concepto de “Quinto abono por la compra de 5,193 galones del gel antibacterial y 105,000 botes de 4 onzas... quedando pendiente la recepción de 94,237 frascos de 4 onzas” y un saldo pendiente de pagar de 2.3 millones de lempiras.

El cheque fue girado por medio del Banco Central de Honduras y “recibido conforme por Miguel Hernán Flores”.

El resto de los documentos a los que accedió EL HERALDO muestran el pago de más cheques dirigidos a Vinsa, pero firmados como recibido por el esposo de la funcionaria.