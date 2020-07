El mensaje del hijo de Pablo Matamoros horas antes de la muerte de su padre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Solo unos días antes de la muerte del abogado y presentador Pablo Gerardo Matamoros, su hijo Alejandro publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que evidenciaba que estaba muy angustiado y ansioso por la mejoría de su padre, quien permanecía interno en un hospital privado de la capital tras infectarse de coronavirus.

"No sé, no sé, no sé, no sé ¿por qué? ¡¡¡PLGP!!! Ya quiero que regrese pronto". Esta angustia no se la deseo a nadie", escribió el joven videógrafo hondureño que inició su carrera en 2017.

VEA: Pablo Gerardo Matamoros, de Las Crucitas a los medios de comunicación

Esta fotografía muestra a Pablo Gerardo Matamoros junto a su hijo Alejandro cuando estaba pequeño.



El texto fue acompañado con una tierna imagen donde se observa al fallecido abogado cuidando de Alejandro cuando era pequeño.

Vea aquí: Comunicadores hondureños víctimas del covid-19

Como si presintiera lo peor, Alejandro indicó que la angustia se empezaba a apoderar de él y tres días después de la pubicación recibió la amarga noticia: su padre perdió la lucha contra el mortal virus.

Este jueves, alrededor de las 12 del mediodía, la presentadora y colega de Pablo Gerardo Matamoros, Cesia Mejía, confirmó la muerte del abogado a través de Hable Como Habla.

TAMBIÉN: Eduardo Maldonado tras muerte de Pablo: 'Qué dolor tan grande perder a un amigo'

De inmediato los compañeros y amistades de Pablito inundaron las redes sociales con mensajes de condolencias y recuerdos.

En las publicaciones se destaca a Matamoros como un hombre muy profesional, talentoso y respetuoso y servicial.

Las presentadoras Carolina Lanza, Ariela Cáceres, Milagro Flores y Cesia Mejía indicaron que aún no pueden creer la partida de su compañero y amigo.

ADEMÁS: Recuerdos inéditos de Pablo Matamoros y sus compañeros de HCH