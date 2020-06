Muere el doctor Alexis Reyes por covid-19 en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El reconocido médico sampedrano Alexis Javier Reyes Amaya murió este viernes tras varias semanas luchando contra el mortal coronavirus, enfermedad que contrajo ejerciendo la labor que tanto amó.



El galeno permaneció dos semanas luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la ciudad industrial.



Familiares, amigos y compañeros de trabajo se mostraron consternados en las redes sociales por el fallecimiento del médico que entregó su vida al creador.



Asimismo, recordaron su lado humano y solidario con los pacientes que tenían necesidad.

Reyes fue, entre 2010 -2012, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), además laboró como director en el hospital Mario Catarino Rivas y el IHSS.

"No me avergüenza tener covid"

El galeno que trabajó en la primera línea de combate al coronavirus en Honduras fue el que contó en sus redes sociales que contrajo la enfermedad mientras laboraba.



"Amo la profesión que estudié, Medicina, y siempre estaré para ayudar a los más necesitados, así como a los jóvenes que solo necesitan una guía para una oportunidad. Y les digo no me avergüenza tener lo que tengo (covid-19), porque lo obtuve trabajando honestamente atendiendo a mi pueblo", escribió.



Agregó: "Que se avergüencen los que andan vendiendo los insumos que no llegan a los hospitales que algún día les pediremos cuentas ¡Bendiciones!".