Palou: Médicos del Hospital Escuela serán responsables si no usan MAIZ y Catracho

Marcel Osorto

TEGUCICGALPA, HONDURAS.-“Tengo un paciente positivo con covid-19 y tienen dificultades, tengo dos opciones, lo que dice la OMS, darle acetaminofén y mandarlo a descansar boca abajo a su casa y cuando no pueda respirar ponerle oxígeno con un respirador o aplicar los tratamientos MAIZ y Catracho que han dado resultados, ¿por qué no le voy a dar ese chance a mi paciente?”, dijo a EL HERALDO Elsa Palou, infectóloga y exministra de Salud.

La doctora se pronunció a favor de los tratamientos y aseguró que en el Hospital Escuela se pueden meter en problemas legales si rehúsan su aplicación.

¿A favor de MAIZ y Catracho para tratar el covid-19?

Los medicamentos que componen esos tratamientos han sido utilizados en varios países y funcionan, la enfermedad no se maneja como se manejaba a inicio de año, eso cambió a raíz de las autopsias en Italia, Estados Unidos, donde se vio que lo que había era un proceso inflamatorio severo y una hipercoagulabilidad severa, con esos datos se empezó a agregar antiinflamatorios al tratamiento.

¿Cuáles son los beneficios y estudios en el país?

La enfermedad se divide en tres etapas, una leve donde hay multiplicación del virus, dos, inflamación y puede haber neumonía y tres donde el paciente está delicado en cuidados intensivos, entonces medicamentos como Hidroxicloroquina, zinc, Invermectina, funcionan en la etapa uno cuando está multiplicándose el virus porque disminuyen la carga viral; en la etapa dos y tres se puede seguir dando un antiviral, pero ahí ocupamos antiinflamatorios como estereoides, Colchicina y anticoagulantes, tomados e inyectados.

¿Hay fundamentos en el Hospital Escuela para rehusarse a los tratamientos?

No le miro mucho fundamento, entiendo que el Hospital Escuela sigue las recomendaciones de la OMS, no está siguiendo lo que dice la Secretaria de Salud, si yo sé que hay tratamientos que me pueden dar beneficios en la mayoría de los casos, por qué no los voy a utilizar si está de por medio la vida de los pacientes. El Hospital Escuela puede tener problemas legales porque si se está atendiendo un paciente y no se aplican estos medicamentos, a pesar de que la Secretaría ya oficializó su uso en Honduras y ese paciente se muere, el médico que no los usó tiene problemas legales

¿Es un acierto la distribución?

Sí, 20 a 30% de las pruebas salen positivas, si tenemos esa tasa implica un millón de personas contagiadas, 800 a 900 mil solo tendrán una gripe, 120 a 130 mil si van a necesitar atención y nosotros solo tenemos 6,000 camas y 3,000 ocuparán UCI y solo tenemos 150 camas y no ajusta, entonces dar tratamiento temprano con síntomas leves para disminuir la carga viral para evitar que el paciente se complique es lo que hay que hacer para evitar un colapso en un sistema de salud.

¿Fue error ponerle acrónimos al tratamiento?

Precisamente porque nosotros analizamos esas cosas, nosotros no le pusimos MAIZ y Catracho porque conocemos la idiosincrasia del país, mejor los nombres de cada medicamento y así lo publicamos desde marzo.

