Jornada de protestas por comida en la capital en pleno toque de queda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Al menos en tres puntos de la capital de Honduras estallaron este martes las protestas por parte de la población que exige a las autoridades alimentos o que les dejen trabajar. Los manifestantes fueron desalojados mediante uso de gas lacrimógeno.

Las manifestaciones, que incluyeron quema de llantas y toma de carreteras, se suscitaron al cumplirse ocho días de cuarentena por la emergencia sanitaria ante el coronavirus.

Piden que les permitan trabajar

Uno de los grupo en protesta son los trabajadores del rubro transporte -conductores, cobradores y despachadores- cuyas unidades permanecen paralizadas ante el toque de queda.

VIDEO: Persiguen hondureño sospechoso de Covid-19 que violó autoaislamiento

Los manifestantes se tomaron el bulevar del Norte, a la altura del desvío a El Lolo, y quemaron llantas exigiendo una respuesta de las autoridades. Los hombres aseguran ya no tener alimento para sus familias debido a que ellos subsisten del día a día.

A este grupo se sumó otro en colonia La Popular que exigen al gobierno les permita circular para ganar su sustento.

Desalojos con gas lacrimógeno

Otro grupo de pobladores impedían el acceso a la capital a los camiones y rastras cargadas de productos que llegaban por la carretera CA-5 a inmediaciones del sector conocido como La Cuesta.

"No tenemos comida, mientras no nos apoyen no nos moveremos de acá", dijo una de las vecinas lamentando no tener comida en la casa. "Necesitamos leche, pañales y comida", agregó.

ADEMÁS: En mayo, casos críticos pueden colapsar sistema sanitario de Honduras

Autoridades policiales se avocaron a la zona, y tras hablar con los manifestantes, se permitió el acceso de varios vehículos.

En similares circunstancias protestaban también en Río Abajo, en el kilómetro 10 de la carretera que conduce al departamento de Olancho, donde conductores de rapiditos y pobladores exigieron apoyo para llevar comida a sus hijos.