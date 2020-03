“Queremos reparar nueve F-5, ocho A-37 y completar flota de 12 Tucanos”

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Confiado en que dentro de poco la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) podrá recuperar su poderío, el general de brigada Javier René Barrientos habló con EL HERALDO sobre los proyectos que se tienen y por qué Estados Unidos ha frenado la repotenciación de las aeronaves. En caso de aprobarse el proyecto, Honduras tendría al menos 29 aviones de combate y de entrenamiento con una vida de 20 años más. Aquí la entrevista exclusiva con EL HERALDO.

¿Cómo está en este momento la Fuerza Aérea Hondureña?

La Fuerza Aérea Hondureña en estos momentos está en un año muy especial, porque se ha declarado el año 2020 como el año de la Fuerza Aérea, eso lo declaró el presidente de la República y el ministro de Defensa, que vamos a repotenciar todas nuestras flotas de combate, tanto nuestros F-5, nuestros A-37 y nuestros Tucanos, porque son una pieza muy importante para la defensa de nuestra soberanía nacional.

¿Pero han tenido tropiezos en ese camino?

Claro, lastimosamente tuvimos algunos impasses. Quiero recordarle que en el 2013 se elaboró una Ley de Protección de los Espacios Aéreos y se puso en vigencia hasta el 2014, cuyo propósito era pretender que la gente que venía del sur, como Venezuela y Colombia, en aviones cargados de cocaína, al momento de entrar al espacio hondureño y que no tuviera plan de vuelo o no estuviera autorizada, por ley nosotros estábamos autorizados en poderla derribar. Pero tuvimos algunos problemas y Estados Unidos lo mal interpretó, inclusive hubo sustitución de un comandante general de la Fuerza Aérea una vez que derribamos una avioneta allá por Roatán (Islas de la Bahía) que iba cargada con droga.

ADEMÁS: Fuerza Naval ya opera lanchas interceptoras traídas de Colombia

¿Afectó ese impasse?

El problema es que la llamaron “ley de derribo”, entonces impactó mucho, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, pero en ninguna parte del documento decía derribar y desde Washington vinieron algunas intervenciones, al grado tal que desde el 2015 conseguimos financiamiento con el Estado de Israel para repotenciar todo nuestro equipo, aviones F-5, aviones A-37, los helicópteros con un préstamo de apoyo de gobierno a gobierno, y no lo pudimos realizar precisamente porque a la hora que ya queremos comprar repuestos, tenemos un bloqueo por parte del Departamento del Comercio de Estados Unidos.

¿Entonces Estados Unidos impide que se reparen los aviones por esta ley, no es que ellos proveyeron los aviones a Honduras?

Estados Unidos impide que los arreglemos por la ley, eso es lo que nos dicen, pero ya trabajamos junto con ellos para poder cambiar a una ley donde se garanticen los derechos humanos de la gente que va en esas avionetas, porque aunque son narcotraficantes tienen derechos y queremos respetar la vida de ellos, queremos capturarlos, ahora la ley va a ser así.

¿Estamos sin escudo aéreo actualmente?

Nosotros tenemos helicópteros en La Mosquitia, tenemos radares con cierto radio de acción porque es una superficie grandísima y este año han caído pocas, porque están pasando por nuestro espacio aéreo y se van para Belice o México, nuestro escudo ha estado funcionando, pero necesitamos más helicópteros, radares más potentes y ya vamos a tener seis drones que los vamos a incorporar en la lucha contra el narcotráfico.

¿Estos son los que llegaron como parte del convenio con Israel?

Sí, es parte del convenio de Israel, son seis drones que van a estar en diferentes partes de Honduras, pero un equipo de ellos va a estar en La Mosquitia y vamos a poder vigilar de forma más efectiva, más barata y más segura todas esas áreas que han sido muy usadas por el narcotráfico.

¿Como están los F-5?

Bueno, a los F-5 los tenemos en una forma que se llama preservándolos, están protegidos, dentro de los hangares, están conservados, esperando que los podamos empezar a reparar este año. Son nueve F-5 que vamos a reparar, es una flota poderosa.

¿Pero ahorita funcionan algunos, están operativos?

Podemos volar hasta cuatro aviones, el problema de los F-5 es que no les hemos dado el suficiente mantenimiento y ya tienen algunas partes vencidas y por seguridad del piloto mejor no los sacamos a volar, pero en caso de que necesitáramos sacarlos por algo de defensa nacional los aviones salen, y el piloto está consciente.

¿Cuál es la proyección?

Queremos reparar nueve F-5, ocho A-37 y queremos completar 12 Tucano.

¿Qué requieren los A-37?

Como es un equipo norteamericano de la compañía Cessna, necesitamos el permiso -de Estados Unidos- y tenemos acercamiento con compañías especialistas en A-37.

¿El proyecto de los Tucanos cómo va?

Hay varias empresas, no solo de Brasil, hay empresas americanas y colombianas que tienen muy buen conocimiento de reparación de los Tucano, todavía no hemos hablado seriamente con ninguna compañía, porque queremos estar seguros que la ley va a entrar en vigencia y que nuestros hermanos norteamericanos no van a tener ningún inconveniente para que nosotros lo hagamos.

¿Honduras tiene los 12 Tucano, o se comprarían?

Nosotros tenemos siete Tucano, queremos comprar cinco más, para completar los 12, porque es un avión muy importante en la lucha contra el narcotráfico, puede volar a la misma velocidad de las avionetas que vienen de Colombia.

¿De cuánto sería el presupuesto?

Nosotros estamos hablando de entre 50 y 60 millones de dólares, eso nos va costar reparar los F-5, los A-37 y los Tucano.

Al repotenciar estos aviones ¿cuántos años de vida les quedarán? Estamos asegurándoles 20 años más en servicio a todas las aeronaves, o sea que si los sacamos en el 2020, vamos a tener una Fuerza Aérea poderosa hasta el 2040.

¿Y en helicópteros, cómo está la flota?

Tenemos seis helicópteros Bell-412 volando, tres UH1H y dos H-500 que ahorita en julio van a salir ya repotenciados por una compañía brasileña, estaremos contando con 11 helicópteros.

¿El helicóptero del buque que vino de Israel era de la FAH o vino con el buque?

El helicóptero fue un extra, porque cuando estaba la negociación de la OPV dijeron que podía operar con un helicóptero y les dijimos que nos pusieran uno, y en la negociación se le sacó al Estado de Israel ese helicóptero, no estaba en el contrato, pero la compañía que hizo el buque lo compró, lo mandó a reparar y ahora por eso es parte del buque.

LEA TAMBIÉN: EE UU y España, de donde han venido más sospechosos por coronavirus