Temen que a Uferco la hagan trabajar “con las uñas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La comunidad judicial no avizora un futuro prometedor para la recién creada Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).



Hay quienes aseguran que la Uferco no contará con las herramientas necesarias para presentar requerimientos fiscales de alto impacto ante los organismos judiciales.



“La Uferco va a trabajar con las uñas porque hay muchas situaciones de las que gozaban los funcionarios de la Ufecic, protección laboral, incentivos, bonos, todo esto una vez que se fue la Maccih van a dejar de recibirlo”, señaló el abogado Carlos Chajtur.



De su parte, el exjuez Melvin Bonilla manifestó que la nueva unidad “prácticamente presentarán requerimientos de los casos que estaban pendientes, que dejaron ya analizados los técnicos de la Misión. En el futuro no podemos esperar mayores resultados si no hay los elementos para desarrollar los temas”.



El extogado expresó que a la Uferco “la han dejado sin apoyo, sobre todo sin el incentivo económico que mueve a todo personal para realizar un trabajo, por lo tanto, es muy claro en que no se establezcan o no se exijan resultados”.

