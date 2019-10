Reformas son para ordenar y mejorar el sistema carcelario

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNiel, consideró que las reformas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional tienen el propósito de ordenar y mejorar el sistema carcelario en Honduras, pues antes las autoridades dejaban hacer y dejaban pasar. A continuación sus declaraciones:

¿Cómo se pueden considerar los castigos que se pretenden implementar a las personas que intenten introducir objetos prohibidos a los centros penales?

Las reformas siempre están encaminadas y tienen el propósito de mejorar y ordenar el sistema carcelario de Honduras. Sabemos que el presidente Juan Orlando Hernández hizo énfasis que el tema penitenciario no sea detenido en ningún momento.

¿Cómo encontraron los centros penales cuando asumieron como nuevas autoridades?

El sistema penitenciario estuvo abandonado por muchas décadas y en esta administración se han tomado las acciones correctas y correspondientes de acuerdo con la problemática que se estaba viviendo.

Sabemos que han existido personas que han pretendido burlar los sistemas de seguridad de las cárceles de nuestro país, por ende eso tiene que mejorarse con el propósito de que las personas entiendan que eso ya no se va a permitir.

¿Las últimas reformas que se han dado han mejorado el accionar en el sistema penitenciario?

Hemos podido ver todos los fines de semana que son los días de visita, que se capturan personas que pretenden ingresar drogas, artefactos o artículos prohibidos, acciones que no se miraba en tiempos anteriores y esto es algo que no podemos ocultar que muchas personas ingresaban cuando querían, con lo que querían y con quien querían y eso no ocurre en la actualidad porque se ha implementado alta tecnología en los centros penales con el propósito de evitar el ingreso de objetos y sustancias prohibidas.

¿En los últimos meses cómo ha sido el comportamiento del ingreso de drogas y armas a las cárceles?

Eso es algo que lo estamos erradicando. Hemos podido ver que se capturan mujeres y varones, al igual que agentes penitenciarios que se han coludido con los privados de libertad, lo que da a conocer que el trabajo lo estamos realizando de la mejor manera.

Antes este tipo de intervenciones no ocurrían porque las autoridades dejaban hacer y dejaban pasar y eso ha cambiado en la actual administración del presidente Hernández.