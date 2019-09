ASJ quiere usar red de alcantarilla de Villa Universitaria para millonario edificio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La organización no gubernamental ASJ, que está a punto de construir un millonario edificio de su sede, pretende descargar las aguas negras y servidas usando la red de la residencial Villa Universitaria, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas de esta comunidad por el nivel de descarga que pudiera ocurrir.



Los vecinos de la Villa Universitaria han estado reclamando durante el último año porque tienen evidencias que ya han presentado ante las instituciones del gobierno municipal y central de las irregularidades en la construcción de ese millonario edificio.

ADEMÁS: Denuncian otra vez a ASJ por construcción de edificio en Villa Universitaria



Las autoridades han llamado la atención y han obligado a la ASJ hacer algunas enmiendas al proyecto, pero esa organización no gubernamental no las ha cumplido.



A raíz de esa edificación, un bloque de viviendas se ha dañado, especialmente las paredes y muros, pero ASJ ha hecho oídos sordos ante las quejas, denuncias y llamados de las autoridades.



Los vecinos han denunciado que ese edificio se ha construido sobre aguas subterráneas lo que pone en riesgo a toda la colonia, y consecuente a sus pobladores, en virtud de que con las lluvias el agua siempre busca una salida y ese sistema natural subterráneo puede activarse.



Incluso, los vecinos comentan que han sido los propios obreros de la constructora los que han confesado del riesgo de la obra. ASJ no ha dicho ni ha hecho nada, lamentan los vecinos, quienes reafirman que no se explican esa actitud siendo que ellos proclaman la defensa de los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas. “Eso es lo menos que hemos visto de ellos en este caso”, dijo un vecino.



Lo último que ha pretendido ASJ es usar el sistema de alcantarillado de la residencial Villa Universitaria para hacer las descargas de su edificio cuando esté lleno de empleados. En ese sentido, sin siquiera notificar ni informar ni nada, han estado cavando una zanja en un área verde para conectarse con la red de alcantarilla de la colonia.

DE INTERÉS: Edificio de ASJ tiene molestos a vecinos de la Villa Universitaria



Los vecinos reaccionaron indignados y procedieron a actuar impidiendo que ASJ continúe con esta obra que a todas luces va en detrimento de la vida y salud de los pobladores.