Josué, el artista de Honduras que destaca en Bélgica

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con la destreza de sus dedos y manos logra que las cuerdas de una guitarra clásica entonen melodías que endulzan los oídos.

La pasión que impone en cada pieza musical que ejecuta hace que su público viaje en el tiempo porque interpreta compositores del siglo XX.

Se trata de un talentoso artista hondureño, quien pone en alto el nombre de Honduras en el viejo continente.

El amor por la música clásica lo lleva en la sangre y a sus 11 años de edad comenzó la aventura para aprender a tocar su instrumento preferido, la guitarra.

“Todo comenzó en la iglesia, mi primer maestro de música fue Gerson Hernández. Tocando acordes y canciones, vio talento en mí y me ofreció entrar a la Escuela Nacional de Música, hice la audición, ingresé a los 12 años, fue ahí donde comienza el proceso de mi formación musical en esa institución bajo la dirección de los maestros Javier Reyes y Eduardo Acosta”, contó Castro.

En 2008 obtuvo una beca e ingresó a estudiar la etapa básica en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (UCR). En esa institución, el guitarrista clásico terminó sus estudios con honores en 2016. Por su enorme deseo de aprender y perfeccionar sus técnicas realizó diferentes cursos de guitarra clásica en el país hermano con diversos maestros que le dejaron grandes lecciones.

A su vez, ha participado en diferentes festivales y simposios de música como solista, entre ellos con la Orquesta de Guitarras de la UCR.

Josué ganó varios concursos musicales en Costa Rica y participó en la grabación de los discos: “25 años” y “San José”.

Asimismo, se ha presentado en festivales en Brasil, Argentina y Panamá. Una de sus presentaciones más importantes fue en un concierto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

El guitarrista catracho también ha dado conciertos en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, México, diversas ciudades de Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Francia y en Bélgica. En ese ultimo país europeo continúa su formación musical profesional, actualmente.

“Mi sueño siempre fue estudiar en Europa o en el extranjero, ya que en ese tiempo no existía en Honduras la carrera de música como una opción universitaria”, expresó el talentoso joven.

Fue hace dos años que viajó a Bélgica para cursar su maestría en Música con énfasis en Guitarra Clásica y la finalizó hace dos semanas en el Real Conservatorio de Artes en Gent, Bélgica. Durante su estadía ha dado varios conciertos en teatros en las ciudades de Bruselas, Gent, Amberes y Wavre.

“Voy a quedarme un año más porque tengo varios conciertos en Europa, me ofrecieron esas oportunidades y, si Dios lo permite, me quedo un año más y tengo la oportunidad de grabar mi primer disco como solista, el Conservatorio me lo ofreció”, afirmó con alegría.

Josué recordó que cuando llegó a Bélgica fue un poco difícil adaptarse porque son ocho horas de diferencia con Honduras y Costa Rica, además que es uno de los países más fríos y oscuros de Europa, pero con disciplina logró adaptarse.

“Me encantaría regresar a Honduras, dar clases, dar conciertos, me gustaría mucho poder formar estudiantes que puedan salir también al extranjero a dar conciertos y hacer proyectos en el país”, afirmó Josué.