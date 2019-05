Los narcos y políticos hondureños mencionados por Tony Hernández en su testimonio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tony Hernández hizo mención de varios políticos y narcotraficantes hondureños durante su interrogatorio ante agentes de Estados Unidos tras ser arrestado por cargos relacionados con el tráfico de droga.



En la entrevista sale a relucir el nombre de varias personas, entre diputados, alcaldes, funcionarios y capos de la droga. Hernández exonera de culpa a a varios, menciona a otros para entrar en contexto y señala sin dudar a unos en específico, aunque no revela detalles muy comprometedores.

A continuación mencionamos sus nombres y el extracto del interrogatorio donde aparecen:



-Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo"

Tony Hernández: Y entonces ahí fui conociendo al Rojo. Él ya había estado en Gracias. Tenía... Se había radicado allá y había comenzado un negocio. Después él se fue porque le había ido mal y él empezó a reclutar a todos esos muchachos. Con él inclusive tuvimos una, una buena amistad. Pero nos mirábamos en San Pedro, nos mirábamos en la casa de Carlos. Era una persona, pues, que ayudaba a bastante gente pero también tenía un carácter bien fuerte. Y.. y él me decía: “Me gusta de vos que no pedís”. “Pero ya,” le digo, pero es que... y cuando empezaban a hablar de ciertas cosas, mientras menos sepa, más voy a vivir. Y la realidad es que yo no quiero interesarme en los temas que ustedes están hablando”, y seguimos la relación, seguimos. Y después también estaba involucrado este muchacho, Mario José Cáliz.

Agente: Ajá

Tony Hernández: Que él todavía anda ahí, haciendo sus cosas, entiendo yo, y... pero...

Agente: ¿Qué cosas?

Tony Hernández: Bueno, siempre en los temas de estos negocios, porque es una persona muy agresiva. Es una persona... que ...

Agente: Cuando usted dice “estos negocios” estás hablando del narcotráfico, ¿sí?

Tony Hernández: Sí, correcto. Él inclusive llegó varias veces a ofrecerme cómo participar.

-Mario José Cáliz Hernández, exvicealcade de Gracias

Agente: ¿Usted tiene contacto con Cáliz?

Tony Hernández: Ya poco, poco. Porque desde la campaña quedó una fricción cuando él quería ser alcalde y el presidente no, no, no lo apoyó para que fuera en las planillas.

Agente: ¿Cuántos años lleva trabajando Cáliz en el narcotráfico?

Tony Hernández: Bueno, desde ... dos ... casi dos años. Más tal vez.

Agente: ¿Dos años?

Tony Hernández: Creo que más. Pero eso, eso es algo público.

Agente: No, no es público.

Tony Hernández: Allá sí es público. Allá en Gracias todo el mundo lo sabe. Si le tienen miedo a él. Le tienen miedo. Y de más importe, como le digo, él me fue a ofrecer ese tema de poder pasarlo en cilindros con, con nitrógeno. Y es una persona muy, muy aguerrida; muy ...

Agente: ¿Por qué él te ofreció a ti pasar eso en los cilindros?



-Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras

Tony Hernández: Pero, ¿qué información les iba a dar, si yo no era ... O sea, estaba el gobierno de Manuel Zelaya, cuando era un problema entre los dos partidos. Cuando él era del partido ... existía el partido liberal, no podía entrar ni una persona a consultar algo ahí ... al ministerio, ... al gobierno.

Agente: ¿Pero sí estás diciendo que tenías que ir a consultar con el ministerio para ayudar a los narcotraficantes?

Tony Hernández: No, porque en ese momento, ¿yo quién era? Era un ... bueno ... un simple mortal como decimos en ... en el argot popular allá. Pasaba desapercibido, tranquilo.

-Los "Cachiros", cartel de narcotráfico

Tony Hernández: No recuerdo de cuánto. Y este muchacho, el Alero, que se ... a él dicen el Alero ... de apellido Rodríguez, y me seguía insistiendo que, que podía agarrar ... entonces, y por eso es que asistí a esa reunión. Cuando me dieron ese legajo yo me fui a la Dirección de Carreteras y le pregunté: “Ingeniero”, le digo yo, “¿y qué es esto? Mire, esta gente me están diciendo que se les debe tanto”. “¡Huy!”, me dice el ingeniero (inteligible), “llevate eso de aquí, que vas a terminar en un problema”. “¿Qué pasó?” le dije. “Eso es de los Cachiros”. “¡Pucha!” dije. “Te vas a meter en un problema con tu hermano”. “¡Pucha!” le digo. Entonces eh ... “botá esa mierda”, dice. Así en esas palabras: “botá esa mierda”. Y yo me deshice de él. “Y no me la dejes aquí. Lleváte eso para otro lado”. Y me comentó: “Acordáte de la noticia”, me dijo, “que el presidente Obama dijo que ellos habían sido ... que ellos eran los mayores distribuidores de drogas para Estados Unidos y que después el presidente Hernández dijo ...” Ahí es donde viene el tema este. El presidente Hernández dijo que no les iban a pagar a esas empresas porque tenían el problema de estar en la ... en el ojo del huracán, tanto en Estados Unidos como en la misma... la misma ... el mismo ministerio público en Honduras. Eso fue el primer año. El primer año. Yo tenía tal vez tres o cuatro meses de ser diputado. Y eso no se pagó.

Agente: Tú ya sabías quiénes eran los Cachiros.

Tony Hernández: Sí, sí

Agente: Todo el mundo en Honduras lo sabía.

Tony Hernández: Y el señor este, Leonel, todo el mundo lo conocía.



-Los Valle Valle, cartel de narcotráfico

Agente: Y los Valle, ¿nunca trabajaste con ellos?

Tony Hernández: Eh ... a ellos miré ... también los miré una vez en (inteligible) en el cumpleaños de Juan Carlos Valenzuela, cuando uno de los oficiales de ...

Agente: Pero no te estoy preguntando si los viste. Te estoy preguntando si trabajaste con ellos.

Tony Hernández: No, a mí ...

Agente: ¿Nunca?

Tony Hernández: No, ese señor me ha dado miedo a mí.



-Julián Pacheco, ministro de Seguridad

Agente: ¿Quién es el señor Pacheco?

Tony Hernández: El ... el secretario de defensa, perdón, de seguridad. El general Julián Pacheco, que en ese tiempo, en ese tiempo sí creo que estaba de Inteligencia. No, estaba de ministro. Inclusive el señor Lobo lo mencionó. Yo no sé cómo va en ese tema él. Eh ... lo mencionó, que él llegó a buscarlo. Con él, pues, yo no tuve acceso a poder hablar directamente, peor preguntarle una cosa de ésas. Solo lo miré una vez en un concierto. Y yo noté que era una persona muy seria. Eh ... Usted sabe cómo, cuándo poder hablar con alguien para X tema, para poder sacar información o para poder decirle: “General, ¿usted me puede proporcionar tal cosa?” A vox populi se sabía que los señores estos los detenían. Los detenían porque los detenían. Y que los agarraban y que los iban a agarrar. Y ellos son los que habían programado cuándo iban a asesinar al presidente el quince de septiembre del dos mil quince, creo. Quince o dieciséis, ahí, llegando a Gracias. Que él está pagando por eso con otro señor salvadoreño y un exmilitar hondureño. Que era una persona de Gracias. Una persona conocida de nosotros.



-Juan Carlos Valenzuela

Tony Hernández: No. Juan Carlos Valenzuela es el diputado que por él lo conocí, porque fueron compañeros en el, en el ....

Agente: Entonces, ¿quién más te ha ofrecido dinero?

Tony Hernández: Ah ... que yo recuerde, que yo recuerde, pues prácticamente ellos, pero déjeme hacer más ¿Puedo anotar en algo?

Agente: No. Prefiero (inteligible)

Tony Hernández: No, o sea, para ir ... bueno.



-Juan Ramón Matta Waldurraga, narcotraficante

Tony Hernández: De Matta. Moncho Matta.

Agente: Ajá

Tony Hernández: “Mirá”, me dice, “que esa gente se lleva con Moncho Matta”, me dice, “y te están teniendo una trampa, te están tendiendo una trampa, para que te metan a, a un lío”. “No, mire, le voy a decir: lo único que hace es ejecutarme el proyecto de carreteras. Que él ande en otras cosas o no ... de Wilken me han dicho muchas cosas”, le digo. “Pero él viaja a los Estados Unidos a cada rato. Él, él trabaja con medio mundo, y siempre y cuando yo no sepa cuáles son los negocios secundarios, los primarios de él, a mí lo que me interesa es que desarrolle las carreteras. Si anda en licitación, pues yo dejo los fondos en ... en Finanzas, y que me arreglen la carretera”. Eh ... este señor Nájera, ... Moncho Matta me mandó a decir también con un amigo que yo les había aceptado dinero a los Cachiros, perdón, a los Valle y que ya me tenían en la bolsa. Con el hermano de Marlon, que era mi compañero de bufete. “Tony, vení y decíme, ¿es cierto que vos ya le aceptaste dinero a esta gente?”

-Hugo Ardón, exdirector de Fondo Vial, y Alexander Ardón, alcalde de El Paraíso, Copán

Tony Hernández: Chander y Vi... y el hermano, Hugo Ardón, que andan huyendo, supuestamente.

Agente: ¿Tú los conoces a ellos?

Tony Hernández: A Hugo sí

Agente: ¿Y ellos son narcotraficantes?

Tony Hernández: Pues, el hermano, sí

Agente: ¿Cuál hermano?

Tony Hernández: Chander

-Juan Orlando Hernández, actual presidente

Agente: ¿Pero sí estás diciendo que tenías que ir a consultar con el ministerio para ayudar a los narcotraficantes?

Tony Hernández: No, porque en ese momento, ¿yo quién era? Era un ... bueno ... un simple mortal como decimos en ... en el argot popular allá. Pasaba desapercibido, tranquilo. Sólo era el hermano de Juan Orlando, porque él era diputado nada más en ese momento.

Agente: Eso es bastante poder en Honduras.

Tony Hernández: No, el diputado de Lempira no. Cuando él ya fue secretario y presidente del Congreso, ¡ahí! Pero diputado, no. Yo fui diputado cuatro, los cuatro años anteriores y fue lo ... lo...

Agente: Sí

Agente: Pero usted le, le pasaba información al Rojo y al (Don) H, ¿sí?

Tony Hernández: No, porque yo en ese tiempo no era funcionario. Eh ... Yo estaba en Gracias, en el restaurante. Eh... Él sí me llamaba me, y me decía: “Mirá... ¿cómo vamos a hacer? Podemos hablar para tal cosa”. Yo entiendo como es mi hermano. Me hubiera mandado a meter preso solo él.