Sector discapacidad contará con una ley inclusiva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sector discapacidad de Honduras tendrá una normativa que beneficie a sus integrantes, luego de la presentación de la Ley de Desarrollo Inclusivo que busca garantizar el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales.



La iniciativa fue entregada al Congreso Nacional (CN), luego de ser consensuada por el gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y las organizaciones del sector civil que representan a las personas con discapacidad.



La diputada proyectista, por el departamento de Olancho, Dolores García, presentó el anteproyecto de ley ante la cámara legislativa e indicó que la normativa “tiene como fin que las personas con discapacidad sean integradas en los diferentes sectores que conlleven al desarrollo del país, sin que su condición física sea un obstáculo”.



La norma busca garantizar a la persona con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como promover, proveer y proteger el desarrollo inclusivo sostenible en igualdad de condiciones incluyendo el uso y acceso a la tecnología de la información y comunicación de acuerdo a lo ya establecido en la Constitución de la República.



Así se contempla la contratación de personas con discapacidad en las empresas hondureñas y se busca que el 30 por ciento de los proyectos de viviendas públicos y privados sean asignados a los miembros de este sector.



La Sedis elaborará, a través de la Dirección de Discapacidad el reglamento de la ley, mientras que la Secretaría de Finanzas deberá asignar los fondos para las organizaciones que beneficien a ese sector.



La Ley busca fomentar, coordinar, armonizar y aplicar las políticas públicas, a través de planes, programas y proyectos de carácter nacional que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.



Entre los artículos figuran sanciones para quienes no cumplan los descuentos para el sector discapacidad, para quienes no respeten los espacios y no construyan espacios para las personas con discapacidad.



También se pretende que las personas con discapacidad gocen de una igualdad de condiciones, se solicita el incremento a los descuentos en un cinco por ciento, tomando en cuenta el costo de la vida.



Al tiempo que se adiciona 25 por ciento de descuento en el costo total de los servicios fúnebres en caso de que la persona con discapacidad lo adquiera.



Asimismo se crea el concepto de “Vida Independiente”, como un derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones.