Secretaría de Educación confirma 54 denuncias por cobro de matrícula

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los padres de familia no deben pagar ni un lempira por matrícular a sus hijos en los centros educativos.

Ese es un mandato que no se está cumpliendo en algunas instituciones públicas del país. Unas 54 denuncias ha recibido la Secretaría de Educación en cuanto al cobro irregular de matrícula.

“Tenemos alrededor de unas 54 denuncias que se han hecho a nivel nacional”. confirmó ayer el ministro de Educación, Arnaldo Bueso.

De ese total, 25 han ocurrido en Francisco Morazán, cinco en El Paraíso, seis en Cortés, 11 en Comayagua, una en Colón, Atlántida, Intibucá, Copán, y otra en Valle

Asimismo, tres denuncias se hicieron en el departamento de Yoro. “Estamos haciendo todo un proceso de supervisión y revisión a través de los directores departamentales para verificar si son ciertas y de ser así proceder legalmente, de acuerdo a lo que estipula la ley”, manifestó el funcionario.

Agregó que eso no puede estar ocurriendo aunque sea para tener mejores condiciones en los centros educativos.

Lea: Defensa asegura que es necesario mejorar el presupuesto de las Fuerzas Armadas

Partida de nacimiento

Ahora los padres de familia no deben llevar la partida de nacimiento de sus hijos al proceso de matrícula. Eso se debe a que las autoridades de Educación implementaron en este año que en los centros educativos habrá un sistema donde el maestro buscará en línea la partida del nacimiento del alumno matriculado.

“Nos hubiese gustado (que la iniciativa) se hubiese lanzado en noviembre u octubre (2017) para que el pueblo estuviera preparado y conociera”, indicó Bueso.

Eso se debe a que pese al beneficio de la partida de nacimiento que permite ahorrar tiempo y dinero a los padres siempre se están haciendo largas filas en el Registro Nacional de las Personas (RNP) para solicitar partidas de nacimiento. La expectativa de matrícula para este año es de 2.2 millones de alumnos a nivel nacional en el sistema educativo.

Afectados

A las personas que les estén haciendo cobros indebidos por matrícula pueden llamar al número 104 de la Secretaría de Educación para exponer el caso.

“A inicio de año es una constante los abusos desmedidos por muchos directores y administradores de centros educativos”, expresó Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia.

Agregó que el cobro no debe ser limitante para que un niño no pueda estudiar. Martínez denunció que hay maestros que están exigiendo listas de útiles escolares de marca, lo que no debe ser permitido.