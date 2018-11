Reinaldo Sánchez: JOH debe ser medido por cómo enfrenta problemas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Renunciar ¿para qué y por qué?”, se preguntó ayer el presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, cuando se le consulta sobre las presiones que viene haciendo la oposición para que el mandatario Juan Orlando Hernández dimita por la situación que está pasando con su hermano preso en Estados Unidos.

El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) declaró que al mandatario no hay que medirlo por las dificultades particulares que le han llegado sino por las respuestas y la entereza con las que está enfrentando los problemas del país.

Según el político olanchano, el liderazgo de una persona se mide en los momentos más difíciles, no solo en Honduras sino en el mundo y también se valora cómo se comporta ante una embestida que pueda existir.

Sánchez dijo que él quisiera saber cómo hubiesen actuado algunos líderes si les hubiera tocado dirigir el país.

En tal sentido, “me hubiera gustado verlos si así como se portan como gallitos ante la opinión pública qué hubieran hecho si les hubiera tocado afrontar una situación similar en aquel momento”.

El presidente del CCPN no descarta que algunos de esos líderes estén preparando el ambiente de ataque, incluso contra Estados Unidos si a ellos les toca enfrentar un problema como el que ha afectado a la familia Hernández Alvarado.

“Le he visto una entereza inclaudicable, los hechos hablan por sí solos, no sé si ha cometido errores, no me corresponde a mí decirlo, eso es debate jurídico”