Falta consensuar día, temas y preguntas para realizar consulta popular

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La consulta popular cada día toma fuerza entre los actores políticos que tendrán que ponerse de acuerdo sobre los temas a abordar, el tipo de preguntas, la fecha que se va a realizar, el costo y la institución que la va a rectorar.

Según las fuentes consultadas por EL HERALDO, el plebiscito podría ser la clave para solucionar la crisis política cuyas consideraciones son parte del debate en el diálogo político que se desarrolla con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En representación del Partido Liberal, Maribel Espinoza, dijo que su partido está de acuerdo con el plebiscito, pero con algunas condiciones.

“El Partido Liberal piensa que el plebiscito para consultar si el pueblo quiere o no integrar a su texto constitucional la reelección es el camino”, dijo la entrevistada.

“El Partido Liberal”, añadió, “no está de acuerdo en una Asamblea Nacional Constituyente que tenga como propósitos acuerdos de impunidad, quitar la extradición”.

Por su parte, el expresidenciable Salvador Nasralla recordó que “de hecho en el diálogo ya existe un acuerdo de plebiscito entre el Partido Liberal, Partido Nacional, el gobierno y la gente que nos representa, eso ya está acordado”.

Añadió: “Al principio el gobierno dijo (que) estamos de acuerdo con el plebiscito, pero lo querían hacer en noviembre del 2021, (pero) en el último acuerdo que se llegó el lunes el Partido Nacional aceptó que el plebiscito se haga en enero (2019) y no en el 2021”.

Lea: Aprueban en su totalidad la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

Según el presidenciable, en el plebiscito solo se debe hacer una pregunta: ¿está de acuerdo usted con la reelección?, si o no”. Sin embargo, el Partido Nacional tiene otra posición, se pueden hacer varias preguntas sobre otros temas.

“Si vamos a hacer una consulta es una magnífica oportunidad para que toda la ciudadanía ponga sobre la mesa las cosas que deben ser consultadas. No podemos enfocarnos en un plano netamente electoral”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

“En este país puede votar un policía depurado, pero no puede votar un policía honrado; puede votar un marero, pero no puede votar un militar. ¿Por qué no le consultamos al pueblo?”, expuso Oliva, hombre de confianza del presidente Juan Orlando Hernández.

Entre tanto, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, líder del partido Libertad y Refundación (Libre), destacó la “buena voluntad” de llevar los temas a consulta popular. “Creeré que es un gesto de buena voluntad y una apertura por parte de él”, indicó al aludir las declaraciones de Oliva.