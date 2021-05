¿Cuándo tengo que seguir usando mascarilla aún después de vacunado?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- ¿Cuándo tengo que seguir usando mascarilla? Depende, sobre todo de si está vacunado o no.



Si se está totalmente vacunado, la última recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dice que no hay porqué llevar barbijo ni guardar la distancia social en la mayoría de las situaciones. Esto incluye cuando se está al aire libre y en muchos espacios cerrados como restaurantes, aunque deben seguirse las normas locales o comerciales.

Esto en cuanto a países donde un gran porcentaje de población está vacunado, en el caso de Honduras donde aún es muy bajo el nivel de hondureños vacunados lo recomendable es seguir usándola hasta que haya una mayor inmunización.

Los estadounidenses tendrán que seguir usando mascarilla cuando viajen, incluyendo en bus, metro y avión, y en aeropuertos. Los lineamientos sobre los cubrebocas difieren según el país.



Algunos expertos señalan que los CDC están relajando sus recomendaciones demasiado pronto.



Parte de la preocupación es que no hay forma de saber quién está vacunado, por lo que los que no lo estén podrían afirmar haberla recibido, dijo David Holtgrave, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Albany. Esto podría provocar un repunte de los contagios.



“Un error fundamental en salud pública es aliviar los esfuerzos de control de enfermedades infecciosas justo antes de cruzar la línea de meta", agregó.



La gente inmunizada podría preferir también seguir utilizando la mascarilla. Aunque las probabilidades son bajas, es posible que contraigan el coronavirus, aunque es probable que sus síntomas sean leves o inexistentes.

Reinfección

Por este motivo, las guías de los CDC apuntan que los inmunizados deben volver a usar barbijo y someterse a una prueba de detección del covid-19 si desarrollan síntomas.



Hay otras excepciones. Las mascarillas seguirán siendo necesarias en algunos lugares como hospitales y residencias de ancianos. Y si se tiene un sistema inmunológico más débil por una enfermedad o una medicación, la agencia sugiere consultar con los médicos antes de dejar de usarla, ya que las vacunas no suelen funcionar igual de bien en personas inmunodeprimidas.



Se considera que una persona está totalmente inmunizada dos semanas después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

Si todavía no la tiene, los CDC recomiendan la mascarilla en la mayoría de los lugares fuera de su casa. Esto incluye espacios públicos cerrados, eventos al aire libre con mucha afluencia de gente como conciertos y reuniones más pequeñas en exterior donde haya otra gente sin vacunar.



Cuando se esté al aire libre solo o con convivientes, los CDC dicen que los no vacunados no tendrán que usar barbijo.



Dado que los menores de 12 años no pueden recibir aún la vacuna contra el covid-19, deberán seguir utilizando mascarilla fuera de casa y en la mayoría de los espacios públicos, como otras personas no inmunizadas.

